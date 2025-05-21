Воронежское РО СоюзМаш и фонд "Отечество" доставили стройматериалы в округа ЛНР

19 мая Благотворительный фонд "Отечество" при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) доставил гуманитарную помощь в Новопсков и Белокуракино — муниципальные округа Луганской Народной Республики (ЛНР). В регион привезли около 20 тонн строительных материалов. В состав груза вошли столярные изделия, металлоконструкции, железобетонные изделия, тротуарная плитка и другие материалы для ремонта помещений в школах.

Помощь стала первым шагом в реализации договорённостей, достигнутых 13 мая. В этот день ВРО СоюзМаш, фонд "Отечество" и администрации муниципальных округов ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве. Документы предусматривают реализацию гуманитарных инициатив, развитие образовательной инфраструктуры и сохранение культурного наследия.

В рамках соглашений стартовал проект "Индустриальный класс". Цель инициативы — развитие интереса школьников к инженерным специальностям через практическое обучение. На базе образовательных учреждений Новопсковского и Белокуракинского округов планируется создание мастерских, оснащенных современным оборудованием — токарными станками, сварочными тренажерами и 3D-принтерами. Также будет проведен ремонт помещений, где разместятся учебные участки.

Еще один проект — "Наследие Великих" — посвящен сохранению культурного наследия региона. В его рамках запланировано восстановление памятников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также поддержка краеведческого музея. Патриотическое воспитание молодого поколения является одним из главных направлений российской молодежной политики. Восстановленные памятные места на вновь присоединенных территориях призваны напоминать молодежи о героической истории нашей страны и воспитывать чувство гордости за подвиги предков.

Финансирование этих программ обеспечит банк НОВИКОМ, входящий в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Председатель Правления банка Елена Георгиева курирует Воронежское РО СоюзМаш.

"Мы сосредоточены на инициативах, которые формируют долгосрочный эффект — развивают инженерное мышление у школьников, вовлекают молодежь в практическую деятельность, поддерживают патриотическое воспитание. Это инвестиции не только в конкретные территории, но и в будущее всей страны. Такие усилия формируют среду, в которой хочется жить и учиться. Именно в этом мы видим смысл нашего участия", — подчеркнул председатель Воронежского РО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

Подписание соглашения стало продолжением тесного сотрудничества с целью поддержки новых регионов между Воронежским РО СоюзМаш, фондом "Отечество" и банком НОВИКОМ. В прошлом году партнеры передавали гуманитарную помощь для молодежных организаций и образовательных учреждений Новопсковского и Белокуракинского округов ЛНР.

"Нам важно, чтобы люди ощущали заботу не на словах, а на деле. Когда в школе появляется необходимое оборудование, а у детей — форма для занятий, когда восстанавливаются мемориалы. Такие перемены возвращают ощущение нормальной жизни и дают чувство поддержки и уверенности в завтрашнем дне", — отметил директор благотворительного фонда "Отечество" Виктор Ильин.

"Я уверена, что подписанное соглашение станет основой для дальнейшего развития нашего округа и поможет нам подготовить новое поколение талантливых специалистов инженерно-технических специальностей, способных внести вклад в будущее нашей страны. Вместе мы создадим условия для того, чтобы молодое поколение чувствовало связь с народом, а также развивало и защищало наше историческое и культурное наследие", поделилась глава Белокуракинского муниципального округа Луганской Народной Республики Ольга Кучерявая.

"Подписанное соглашение — это стратегически важный шаг для Новопсковского района. Я убеждена, что оно станет надежным фундаментом для дальнейшего развития нашей территории и поможет нам воспитать новое поколение талантливых инженеров и технических специалистов, которые внесут свой вклад в процветание всей страны. Совместными усилиями мы сможем создать условия, в которых наша молодежь будет чувствовать неразрывную связь со своим народом, гордиться своей историей и культурой, и активно участвовать в их сохранении и развитии. Вместе мы построим будущее, в котором Новопсковский муниципальный округ станет территорией возможностей и процветания", — рассказала глава Новопсковского муниципального округа Луганской Народной Республики Виктория Кайдалова.

Совместная гуманитарная деятельность осуществляется в рамках акции "Всегда рядом", запущенной в 2022 году по инициативе председателя СоюзМаш Сергея Чемезова совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям.