Воронежское РО СоюзМаш и фонд "Отечество" доставили стройматериалы в округа ЛНР

19 мая Благотворительный фонд "Отечество" при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) доставил гуманитарную помощь в Новопсков и Белокуракино — муниципальные округа Луганской Народной Республики (ЛНР). В регион привезли около 20 тонн строительных материалов. В состав груза вошли столярные изделия, металлоконструкции, железобетонные изделия, тротуарная плитка и другие материалы для ремонта помещений в школах.
Помощь стала первым шагом в реализации договорённостей, достигнутых 13 мая. В этот день ВРО СоюзМаш, фонд "Отечество" и администрации муниципальных округов ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве. Документы предусматривают реализацию гуманитарных инициатив, развитие образовательной инфраструктуры и сохранение культурного наследия.
В рамках соглашений стартовал проект "Индустриальный класс". Цель инициативы — развитие интереса школьников к инженерным специальностям через практическое обучение. На базе образовательных учреждений Новопсковского и Белокуракинского округов планируется создание мастерских, оснащенных современным оборудованием — токарными станками, сварочными тренажерами и 3D-принтерами. Также будет проведен ремонт помещений, где разместятся учебные участки.
Еще один проект — "Наследие Великих" — посвящен сохранению культурного наследия региона. В его рамках запланировано восстановление памятников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также поддержка краеведческого музея. Патриотическое воспитание молодого поколения является одним из главных направлений российской молодежной политики. Восстановленные памятные места на вновь присоединенных территориях призваны напоминать молодежи о героической истории нашей страны и воспитывать чувство гордости за подвиги предков.
Финансирование этих программ обеспечит банк НОВИКОМ, входящий в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Председатель Правления банка Елена Георгиева курирует Воронежское РО СоюзМаш.
"Мы сосредоточены на инициативах, которые формируют долгосрочный эффект — развивают инженерное мышление у школьников, вовлекают молодежь в практическую деятельность, поддерживают патриотическое воспитание. Это инвестиции не только в конкретные территории, но и в будущее всей страны. Такие усилия формируют среду, в которой хочется жить и учиться. Именно в этом мы видим смысл нашего участия", — подчеркнул председатель Воронежского РО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.
Подписание соглашения стало продолжением тесного сотрудничества с целью поддержки новых регионов между Воронежским РО СоюзМаш, фондом "Отечество" и банком НОВИКОМ. В прошлом году партнеры передавали гуманитарную помощь для молодежных организаций и образовательных учреждений Новопсковского и Белокуракинского округов ЛНР.
"Нам важно, чтобы люди ощущали заботу не на словах, а на деле. Когда в школе появляется необходимое оборудование, а у детей — форма для занятий, когда восстанавливаются мемориалы. Такие перемены возвращают ощущение нормальной жизни и дают чувство поддержки и уверенности в завтрашнем дне", — отметил директор благотворительного фонда "Отечество" Виктор Ильин.
"Я уверена, что подписанное соглашение станет основой для дальнейшего развития нашего округа и поможет нам подготовить новое поколение талантливых специалистов инженерно-технических специальностей, способных внести вклад в будущее нашей страны. Вместе мы создадим условия для того, чтобы молодое поколение чувствовало связь с народом, а также развивало и защищало наше историческое и культурное наследие", поделилась глава Белокуракинского муниципального округа Луганской Народной Республики Ольга Кучерявая.
"Подписанное соглашение — это стратегически важный шаг для Новопсковского района. Я убеждена, что оно станет надежным фундаментом для дальнейшего развития нашей территории и поможет нам воспитать новое поколение талантливых инженеров и технических специалистов, которые внесут свой вклад в процветание всей страны. Совместными усилиями мы сможем создать условия, в которых наша молодежь будет чувствовать неразрывную связь со своим народом, гордиться своей историей и культурой, и активно участвовать в их сохранении и развитии. Вместе мы построим будущее, в котором Новопсковский муниципальный округ станет территорией возможностей и процветания", — рассказала глава Новопсковского муниципального округа Луганской Народной Республики Виктория Кайдалова.
Совместная гуманитарная деятельность осуществляется в рамках акции "Всегда рядом", запущенной в 2022 году по инициативе председателя СоюзМаш Сергея Чемезова совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...