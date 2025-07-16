Для молодежи провели игру "Что? Где? Когда?", посвященную Дню Самарской символики

Во вторник, 15 июля в Историческом мультимедийном парке "Россия — моя история" прошел Летний кубок по "Что? Где? Когда?" среди молодежных команд, посвященный Дню Самарской символики.
Команда проекта "IQ Самара" не в первый раз проводит игру. В 2025 г. ее поддерживали Движение Первых и министерство молодежной политики региона. Ведущим выступил Владислав Лихачев, федеральный эксперт "Росмолодежи", участник телевизионных проектов "Своя игра" на НТВ и "Что? Где? Когда?".
Всего участвовали 10 команд, состоящих из учеников школ и колледжей, а также студентов самарских вузов. Было проведено три тура и задано 36 вопросов.
Победителем Летнего кубка по "Что? Где? Когда?" стала команда "Пунктуальность" второкурсников Самарского университета.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????