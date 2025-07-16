Для молодежи провели игру "Что? Где? Когда?", посвященную Дню Самарской символики

Во вторник, 15 июля в Историческом мультимедийном парке "Россия — моя история" прошел Летний кубок по "Что? Где? Когда?" среди молодежных команд, посвященный Дню Самарской символики.

Команда проекта "IQ Самара" не в первый раз проводит игру. В 2025 г. ее поддерживали Движение Первых и министерство молодежной политики региона. Ведущим выступил Владислав Лихачев, федеральный эксперт "Росмолодежи", участник телевизионных проектов "Своя игра" на НТВ и "Что? Где? Когда?".

Всего участвовали 10 команд, состоящих из учеников школ и колледжей, а также студентов самарских вузов. Было проведено три тура и задано 36 вопросов.

Победителем Летнего кубка по "Что? Где? Когда?" стала команда "Пунктуальность" второкурсников Самарского университета.