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ОТП Банк поддержит благотворительный концерт "Вечерний утренник для взрослых" в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 июня фонд "Подари жизнь" при поддержке ОТП Банка проведет в театре "Маска" благотворительный музыкальный спектакль "Вечерний утренник для взрослых" с живым оркестром. Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Генеральный медиа-партнер — издание "Афиша".

"Вечерний утренник для взрослых" — концерт, на котором артисты и друзья фонда споют всеми любимые детские песни для взрослых мальчиков и девочек. Гости вечера совершат путешествие в самое начало — туда, где еще ничего не страшно и нет никаких границ. Хиты детства споют Диана Арбенина, Марк Тишман, Риналь Мухаметов, Петр Налич, Эльмира Диваева, Павел Артемьев, Павел Левкин, Александр Арсентьев, Александр Матросов и другие. Ведущие концерта — актеры театра и кино Лев Зулькарнаев и Элизабет Дамскер.

"Мы соберемся, чтобы спеть песни, которые мы так любили, когда были маленькими. Вспомним, как это приятно — радоваться простым вещам. И что мечтать стоит по-крупному, а менять мир всегда нужно, начиная с себя. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно", — Таисия Вилкова, автор идеи и режиссер концерта.

Детские песни — взрослая помощь. Этот лейтмотив лег в основу всего концерта, ведь в первую очередь именно взрослые могут помочь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, поддержав работу фонда "Подари жизнь". Вот уже почти 19 лет подопечные фонда получают самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку.

Большинство детей с онкологическими заболеваниями выздоравливает: сейчас этот показатель в России, по мнению экспертов, превышает 80%. Но практически ни в одной стране лечение детских онкозаболеваний не обходится без помощи благотворителей, и наша страна не исключение. На попечении фонда единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из пяти расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник. За все время более 90 000 детей получили должную заботу благодаря сотням тысяч частных благотворителей и друзей фонда.

Поддержать работу "Подари жизнь" и помочь детям можно, приобретя билет на сайте фонда.

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