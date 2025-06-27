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Соцподдержка Общество

Спецпроект "Вызов" в Самарской области помогает семьям в кризисных ситуациях

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дан старт муниципальным стратегическим сессиям по семьесберегающему подходу "Семья на первом месте", которые пройдут во всех муниципалитетах Самарской области для субъектов профилактики социального сиротства. Событие состоялось в рамках социального проекта "Вызов". Главная задача инициативы — сократить число случаев, когда дети и родители вынужденно разлучаются.

Фото: РО ВОРДИ Самарской области

Первая стратегическая сессия состоялась в Тольятти. Ее участниками стали специалисты комплексного центра соцобслуживания населения, органов опеки, полиции и власти, а также представители системы образования и здравоохранения из Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района. Вместе они разрабатывают новые решения, семьесберегающие подходы, в том числе направленные на межведомственное сотрудничество.

Самарская область стала одним из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Мы встречаемся с коллегами, чтобы обменяться опытом, обсудить успешные кейсы той работы, которая ведется по этому проекту на других территориях. Еще одно важное направление — тренинги. Они помогают нам получать новые знания, профессиональные подходы, чтобы как можно больше детей росли в родных семьях", — поделилась ожиданиями заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Мясникова (Жигулевск).

Служба "Дети в семье" свою работу уже ведет в Тольятти и Новокуйбышевске. С июля ее планируют запустить во всех территориальных комплексных центрах соцобслуживания населения региона. Ключевая задача — профилактическая работа с семьями, где в силу разных обстоятельств есть риск помещения ребенка в госучреждение. Более того — сотрудники содействуют возвращению детей в родные семьи. Работа службы — это всесторонняя индивидуальная поддержка семей в кризисной ситуации.

"Мы хотим выработать те инструменты, что будут помогать нам в работе с семьями, которым очень нужна наша помощь. Есть желание сместить вектор с контроля на формат максимального оказания помощи, исходя из их потребностей. Такая помощь может быть только адресной и конкретной", — говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Анна Бурлакова.

Региональная служба "Дети в семье" в Самарской области действует уже 8 месяцев. За это время вернулись к родителям или нашли новую семью около 300 детей. "Наша большая задача — развитие семейных форм помощи тем семьям, которые находятся в кризисе. Это форма помощи без разлучения родителей или близких родственников с детьми", — подчеркивает советник губернатора, куратор проекта "Вызов" в Самарской области Екатерина Сеницкая.

Обратиться в службу "Дети в семье" можно через сайт Областного центра социальной помощи семье и детям centrsam.ru или по тел. 8 (846) 202-65-07, 958-83-44.

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