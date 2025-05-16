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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области работодателей обяжут выделять места участникам СВО

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губернскую думу поступил законопроект, закрепляющий за организациями, в которых трудится более 100 человек, выделять 1% процент рабочих мест бывшим участникам СВО. Законодательную инициативу совместно внесли губернатор Вячеслав Федорищев и прокурор области Сергей Берижицкий.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в регионе зарегистрировано порядка 1270 организаций, среднесписочная численность которых составляет более 100 работников, а общая среднесписочная численность этих организаций составляет порядка 538750 человек. То есть для трудоустройства участников СВО может быть выделено порядка 5387 рабочих мест.

Также законопроект предусматривает бесплатное профессиональное обучение участников СВО или получение дополнительного профобразования в рамках мероприятий службы занятости.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 31 декабря 2029 года.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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