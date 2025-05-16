В Самарской области работодателей обяжут выделять места участникам СВО

В Самарскую губернскую думу поступил законопроект, закрепляющий за организациями, в которых трудится более 100 человек, выделять 1% процент рабочих мест бывшим участникам СВО. Законодательную инициативу совместно внесли губернатор Вячеслав Федорищев и прокурор области Сергей Берижицкий.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в регионе зарегистрировано порядка 1270 организаций, среднесписочная численность которых составляет более 100 работников, а общая среднесписочная численность этих организаций составляет порядка 538750 человек. То есть для трудоустройства участников СВО может быть выделено порядка 5387 рабочих мест.

Также законопроект предусматривает бесплатное профессиональное обучение участников СВО или получение дополнительного профобразования в рамках мероприятий службы занятости.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 31 декабря 2029 года.