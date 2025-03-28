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Здравоохранение Общество

Лайфхак: как удобно и выгодно позаботиться о здоровье

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В суете рабочих будней мы часто откладываем проверку своего здоровья, а зря: чем раньше выявить проблему, тем быстрее и проще ее решить.

Теперь самарцы могут проверить свое здоровье быстро и со скидками до 50% в новом сервисе Helix Lite. Это инновационный способ сдачи анализов по выгодным ценам от Международной медицинской лаборатории Хеликс.

Эксперты Хеликс разработали базовые комплексы анализов, которые до 30 апреля доступны по специальным ценам — всего от 290 ₽.

Эти обследования подойдут, если вы хотите:

Почему Helix Lite?

  • Экономия до 50%: Helix Lite — это лабораторный лоукостер, а значит вы можете сдать анализы по доступным ценам.
  • Простота и удобство: заказ и оплата онлайн, результаты приходят на электронную почту.
  • Без очередей и ожидания: с QR-кодом сдача анализа занимает минимум времени.
  • Гарантия качества: исследования выполняются на современном оборудовании, автоматизация процессов исключает ошибки.

В точности результатов сомневаться не стоит: Хеликс — это первая лаборатория в СНГ, сертифицированная CAP (The College of American Pathologists), что позволяет оказывать услуги мирового уровня, соответствующие самым строгим международным требованиям к точности, безопасности и надежности исследований.

Не откладывайте заботу о себе — выберите нужные анализы на сайте helix.ru/samara и проверьте здоровье уже сегодня!

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ООО "НПФ "ХЕЛИКС".

ERID: 2VSb5wxXMwN

ИНН 7802122535

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Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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