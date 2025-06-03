Волонтеры Куйбышевского НПЗ устроили шоу высотой в четыре этажа

Специально к Международному Дню защиты детей это представление привезли и показали детям, находящимся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой, волонтёры Куйбышевского НПЗ.

Из-за лечения здешние ребята вынуждены проводить всё время в стерильных боксах и палатах. Поэтому забавную клоунаду, которую подготовил заводчанин Сергей Надолинский, малыши смотрели из больничных окон. Но, как выяснилось, ни стены, ни этажи не помешали детям зарядиться хорошим настроением, а артисту — получить свою порцию звонких аплодисментов.

Ещё одним приятным сюрпризом для больницы стали более 100 килограммов нужных вещей для отделения: сотрудники самарских предприятий НК "Роснефть" закупили электрические чайники, средства гигиены, а процедурные кабинеты пополнили "Коробочками храбрости". В них появились новые игрушки, книжки, пазлы, мыльные пузыри и многое-многое другое, чтобы порадовать маленьких пациентов после сложных процедур.