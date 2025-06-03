Волонтеры Куйбышевского НПЗ устроили шоу высотой в четыре этажа

Специально к Международному Дню защиты детей это представление привезли и показали детям, находящимся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой, волонтёры Куйбышевского НПЗ.
Из-за лечения здешние ребята вынуждены проводить всё время в стерильных боксах и палатах. Поэтому забавную клоунаду, которую подготовил заводчанин Сергей Надолинский, малыши смотрели из больничных окон. Но, как выяснилось, ни стены, ни этажи не помешали детям зарядиться хорошим настроением, а артисту — получить свою порцию звонких аплодисментов.
Ещё одним приятным сюрпризом для больницы стали более 100 килограммов нужных вещей для отделения: сотрудники самарских предприятий НК "Роснефть" закупили электрические чайники, средства гигиены, а процедурные кабинеты пополнили "Коробочками храбрости". В них появились новые игрушки, книжки, пазлы, мыльные пузыри и многое-многое другое, чтобы порадовать маленьких пациентов после сложных процедур.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р