Вода, канализация, дороги: в Самарской области многодетным помогут с инфраструктурой при строительстве домов

В Самарской области стартует масштабная программа поддержки многодетных семей, которые получили участки под строительство, но долго не могли начать стройку из-за недостатка инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Сегодня в регионе проживает свыше 33 тысяч многодетных семей. С 2011 года в области было предоставлено более 20 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Но на деле построено чуть больше 1000 домов — семьи столкнулись с тем, что земля есть, а возможности построиться нет: ни воды, ни дорог, ни канализации.

В 2025 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было принято беспрецедентное решение: из областного бюджета выделяются средства на проектирование и строительство подъездных дорог, водоснабжения и водоотведения к участкам многодетных семей.

Электричество и газ, как и прежде, подключаются по заявлениям владельцев через ресурсоснабжающие организации.

"Это не просто коммуникации — это ответ на конкретный запрос семей. Люди хотят строиться, хотят жить на своей земле. Наша задача — не мешать, а помогать. Там, где появляется инфраструктура, начинается реальная жизнь", — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Субсидии будут распределяться на конкурсной основе — тем муниципалитетам, которые подготовили наиболее проработанные участки. Прием заявок стартует 24 июня и продлится 15 дней.