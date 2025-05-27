ОТП Банк поддерживает социальную кампанию "Родительская дорога"

ОТП Банк присоединяется к социальной кампании "Родительская дорога" благотворительной организации "Детские деревни SOS", которая пройдёт с 26 мая по 10 июня. Акция приурочена к Международному дню защиты детей 1 июня и направлена на предотвращение разлучения детей с родителями в сложных жизненных ситуациях.
По статистике 7 из 10 детей, оказавшихся в детских домах, могли бы остаться в родных семьях, если бы их родителям вовремя оказали поддержку. Потеря работы, жилья, болезни или семейные конфликты — всё это может привести к распаду семьи. Уже 19 лет "Детские деревни SOS" помогают родителям преодолевать кризисы, сохраняя семьи для детей. Благодаря этой работе более 28 000 детей избежали расставания с близкими.
"Каждый ребёнок должен расти в любящей семье, — отмечают в ОТП Банке. — Часто родителям нужна лишь небольшая помощь, чтобы справиться с трудностями и сохранить для детей дом и заботу".
Участие в кампании позволяет обеспечить работу психологов и специалистов по социальной работе, которые помогут родителям не только преодолеть трудности, но и сформируют навыки, которые в будущем позволят справиться с любым кризисом самостоятельно.
Подробнее об акции можно узнать по ссылке.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р