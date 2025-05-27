ОТП Банк поддерживает социальную кампанию "Родительская дорога"

ОТП Банк присоединяется к социальной кампании "Родительская дорога" благотворительной организации "Детские деревни SOS", которая пройдёт с 26 мая по 10 июня. Акция приурочена к Международному дню защиты детей 1 июня и направлена на предотвращение разлучения детей с родителями в сложных жизненных ситуациях.

По статистике 7 из 10 детей, оказавшихся в детских домах, могли бы остаться в родных семьях, если бы их родителям вовремя оказали поддержку. Потеря работы, жилья, болезни или семейные конфликты — всё это может привести к распаду семьи. Уже 19 лет "Детские деревни SOS" помогают родителям преодолевать кризисы, сохраняя семьи для детей. Благодаря этой работе более 28 000 детей избежали расставания с близкими.

"Каждый ребёнок должен расти в любящей семье, — отмечают в ОТП Банке. — Часто родителям нужна лишь небольшая помощь, чтобы справиться с трудностями и сохранить для детей дом и заботу".

Участие в кампании позволяет обеспечить работу психологов и специалистов по социальной работе, которые помогут родителям не только преодолеть трудности, но и сформируют навыки, которые в будущем позволят справиться с любым кризисом самостоятельно.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.