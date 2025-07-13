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Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области, желая заработать на инвестициях, потерял более 1 млн кредитных рублей

ПОХВИСТНЕВО. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево 46-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный с предложением прогрессивного заработка в виде инвестиций.

Сначала мужчина не поверил в предложение, однако его убедили в обратном, сказав, что все безопасно и данная инвестиция доступна только один день. Желая заработать, мужчина все же согласился и, взяв онлайн-кредит в одном из банков, перевел "инвестору" более 1 млн рублей.

Мужчине пообещали, что вечером ему на карту придут первые деньги, однако ни вечером, ни следующим утром этого не произошло. Заявитель решил связаться со звонившим, однако номер был недоступен.

Осознав, что его обманули мошенники, потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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