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Предприятия региона выбирают "Самарские Термы" для коллективного отдыха

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарские Термы" стали одним из излюбленных мест отдыха как для жителей, так и для гостей города. За год работы в комплексе успели принять более 660 тысяч человек, установить рекорд России по массовому парению и организовать уникальные не только для города, но и для всей страны релакс-услуги. Кроме того, посещение терм стало новой традицией для корпоративного отдыха и тимбилдинга.

Фото: предоставлено ЦЗИО "Самарские термы"

Установили рекорд

Центр здоровья и отдыха "Самарские Термы" работает уже более года. Он открылся осенью 2023 года в здании бывшего аквапарка возле LETOUT Аутлет Молл на Московском шоссе. Большие площади (около 24 тыс. кв. метров) позволили организовать широкий диапазон услуг. Здесь можно и хорошенько попариться, и искупаться, и расслабиться, и вкусно поесть.

Ежедневно комплекс может принимать до 6 тыс. человек. Посетителям доступны 25 парных. Это русская и татарская бани, можжевеловая, травяная, гималайская, каменная, холодная, кедровая и тематические детские сауны, соляная градирня, классический, тропический и цветочный хаммамы. Любителям погорячее комплекс предлагает нефритовую парную с температурой под 100 градусов. Кстати, именно здесь минувшей осенью был официально установлен и зарегистрирован в "Книге рекордов России" рекорд по самому массовому парению. Участниками рекордного парения стали 134 гостя, которые пробыли в одной бане более пяти минут.

Освежиться посетители комплекса могут в бассейнах. Есть термальный с температурой 32-34 градуса, горячий (40-42 градуса), холодный (17-19 градусов) и детский (34-36 градусов). Очищение воды происходит с помощью ультрафиолета и хлора. Вода циркулирует постоянно, ее качество и безопасность контролируется новейшим современным оборудованием. Кроме того, в термальном бассейне и джакузи работает система гидромассажа. Включить ее можно с помощью кнопки, установленной на бортике.

Открыли уличную зону с изюминкой

Этим летом в комплексе начала работать уличная зона, включающая три бассейна под открытым небом и шесть парных. Осенью и зимой особое удовольствие доставит посещение японских бань фурако. Это купели, подогреваемые дровяными печами. Многие уже оценили приятный контраст, когда воздух на улице морозный, а внутри бочки температура воды 40-42 градуса.

Прогремевшей на всю страну фишкой "Самарских Терм" стала пивная фурако. Прямо во время процедуры купель наполняют безалкогольным пенным напитком - он льется из душа. Пить из такой бочки категорически не рекомендуют, пиво в этом случае используется в косметических целях. За счет наличия дубильных веществ оно делает кожу мягкой и упругой.

Возможностей в "Самарских Термах" тоже много: йога, аквагимнастика, дыхательная гимнастика, гвоздестояние, мыльные пузыри, пенные вечеринки, массовые и шоу-парения, анимационные программы и мастер-классы. Также доступны разные виды массажа и SPA.

В подарок за труд

Посещение "Самарских Терм" стало новой традицией для корпоративного отдыха. Коллективы различных компаний и предприятий проводят здесь совместные мероприятия, тимбилдинг. В их числе ПАО "КуйбышевАзот" (Тольятти).

"Наш коллектив часто проводит совместные мероприятия. В октябре этого года решили отдохнуть в комплексе "Самарские Термы". Там есть все, что пожелает душа: бассейны с водой разной температуры, в том числе подогреваемый на улице, огромное количество разнообразных бань и хаммамов, множество анимационных услуг. SPA-зона с лечебными грязями - волшебная. Наш женский коллектив очень привередлив, но все были в восторге. Отдельно хотелось поблагодарить администратора. Такого отзывчивого, внимательного, потрясающе вовлеченного в свое дело человека не доводилось встречать ни в одной организации. Мы все остались очень довольны и в феврале 2025 года планируем уже следующее посещение комплекса", - поделилась впечатлениями и планами инженер-химик Лариса Голодяева.

Также компании дарят сертификаты на посещение SPA-комплекса сотрудникам для дополнительной мотивации, в качестве поощрения за успехи в работе или просто подарков на праздники. Такой формат использует, например, первичная профсоюзная организация Ракетно-космического центра "Прогресс". На сегодняшний день более чем 500 сотрудников - членов профсоюза посетили "Самарские Термы".

"Наша профсоюзная организация два раза в год подводит итоги соревнования "За мотивацию профчленства". Подразделения-победители поощряются в зависимости от занятого места. Одним из подарков, который мы предоставляли активистам в качестве поощрения, стали сертификаты в расслабляющий комплекс "Самарские Термы". Сотрудники получили счастливую возможность провести три часа в расслабляющей атмосфере, полной неги и эмоциональной релаксации: снять стресс в парных, поплавать в бассейнах, насладиться косметическим эффектом после грязевых обертываний", - рассказал председатель ОО "Профобщемаш России" ОО "Первичная профсоюзная организация "РКЦ-Прогресс" Владимир Шишкин.

Таким подарком работники РКЦ остались довольны. От них поступают положительные отзывы. Экономист Екатерина посетила "Самарские Термы" вместе с сыном, и оба нашли себе развлечения по душе:

"После насыщенного трудового дня очень приятно побаловать себя расслабляющим гидромассажем, понежиться в джакузи, насладиться невесомостью в бассейне с водой Мертвого моря. Сыну особенно понравилась комната впечатлений, где световые эффекты и приятные процедуры подарили нам незабываемые эмоции. Где-то далеко остались проблемы и заботы, а на смену повседневной суете пришло расслабление. Большое спасибо нашей профсоюзной организации и "Самарским Термам" за такой чудесный отдых".

2025-й год подарит посетителям центра новые впечатления. Ведь создатели "Самарских Терм" любят внедрять что-то новое, удивлять гостей тем, чего они еще не видели и не испытывали.

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