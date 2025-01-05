Михаил Смирнов: "Власть должна быть сильной"

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в интервью для спецпроекта "Итоги года" портала "Волга Ньюс" рассказал о ключевых задачах и проектах, над которыми работает кабинет министров, а также о противодействии, вызываемом переменами.

"Стая копирует вожака"

— Какие задачи поставлены перед вами при назначении на должность?

— Задачи самые очевидные и общие для всей команды губернатора. Они проистекают из того, что мы с вами наблюдаем сегодня в Самарской области.

С одной стороны, нам необходимо преодолеть сильнейшее инфраструктурное отставание абсолютно во всех сферах. Без этого невозможно дальнейшее движение вперед, те темпы развития, которые может показать наш регион с его потенциалом.

Самарская область — это сильный регион, экономически обеспеченный, устойчивый, крепкий. Необходима честная, полноценная реализация этих возможностей. Это тоже одна из целей нашей работы.

Кроме того, совершенно очевидная задача — построение эффективной работоспособной системы государственного управления. Состояние, в котором система госуправления находилась на 1 июня 2024 года, далеко от идеала. Реформа органов исполнительной власти — та задача, которую перед всеми нами ставит губернатор. Работать без этого невозможно.

Безусловно, все эти задачи формируют базу для нашей главной цели, которой подчинены все остальные, — это повышение качества жизни людей.

— Когда вас приглашали на должность, был разговор в духе "Михаил Андреевич, вот у нас такая ситуация, нам надо сделать то-то и то-то"?

— Еще до приглашения в команду правительства Самарской области моя работа строилась вокруг решения проблем региона и была направлена на улучшение ситуации во многих сферах. Поэтому у нас с Вячеславом Андреевичем был короткий, четкий и понятный друг другу разговор. В силу того, что я в Самарской области уже работал, мне не нужно было дополнительно проговаривать многие вещи. Очевидно, в каких отраслях необходимо навести порядок, каким не хватает внимания.

Поскольку мы работаем в органах исполнительной власти, свои цели и задачи формулируем в понятных и "считаемых" показателях: это количество отремонтированных школ, дорог, четкая работа общественного транспорта, которую тоже можно выразить в цифрах и фактах. Все эти показатели четко сформулированы и изложены в программе социально-экономического развития, которую глава нашего региона представил в сентябре. Эта программа у меня всегда с собой, и это тот документ, на основе которого мы ставим задачи на будущий год, верстаем бюджет и формируем графики работы.

— Какие основные проблемы в механизме госуправления региона вы видите?

— Первая проблема — это люди. Грамотные руководители, как известно, всегда на вес золота. Особенно имеющие правильную мотивацию.

Основное качество руководителя — способность принимать решения, а не отбрасывать проблему, как горячую картошку. Таких людей объективно немного.

Кстати, к разговору о целях и задачах — мне важно, чтобы их понимали руководители соответствующих ведомств. Когда у них будет четкое понимание своих целей, четкое понимание того, как они складываются в общую мозаику, работа будет эффективнее. И совсем хорошо, если они сами себе эти цели будут ставить и самостоятельно к ним двигаться.

— Сейчас уже есть такой формат работы?

— Конечно, нет. Не буду лукавить. Повторюсь, система госуправления Самарской области работает далеко не идеально. И настройка этого механизма — одна из основных задач. Потому что без этого не будут ни строиться школы, ни ремонтироваться дороги, ни реализовываться мусорная реформа.

— С бизнесом понятно — там денежная мотивация, а чем профессионалов может замотивировать региональное правительство?

— Это потребность сделать жизнь лучше. Сейчас очень много людей, которые приходят на работу в правительство на определенном жизненном этапе. У них есть сильная личная мотивация быть полезными, улучшать пространство вокруг себя, добиваться результатов, значимых для общества. Это именно та мотивация, которая нужна для прихода на госслужбу. Сейчас идет скрупулезная, точечная работа по поиску таких людей и вовлечению в работу правительства такого сильного региона, как Самарская область.

Вячеслав Федорищев: "Все задачи мы выполним" В субботу, 28 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании Самарской губернской думы подвел итоги 2024 года. Представляем основные тезисы его выступления.

Многие сейчас приходят "под" молодого, динамичного, активного губернатора. Они видят правильные, здоровые посылы, честность и искренность, которых, откровенно говоря, иногда не хватало в системе госуправления.

Фактор региона тоже играет свою роль, потому что регион сильный, и специалисты идут с прицелом на вырост, на более крупные задачи. Кто-то учитывает и фактор низкой базы, когда много возможностей продемонстрировать результат.

— В связи с большим количеством уголовных дел, в которых фигурируют бывшие члены облправительства, планируется ли принимать дополнительные антикоррупционные меры?

— Я здесь не стал бы расширять те тезисы, которые уже озвучил губернатор. О главном инструменте этой нетерпимости к должностным злоупотреблениям я уже сказал — это отбор людей с правильной мотивацией.

Второй момент: стая копирует вожака. Важно, когда есть определенная система ценностей у руководителя, она выстроена, и команда ее понимает и разделяет. Это же не сыграть. Когда при обсуждении вопросов во главу угла ставится здравый смысл, возможность достижения результата. А не какие-то иные мотивы и соображения.

— Планируются ли изменения в структуре правительства помимо тех, что уже были озвучены? Могут ли появиться новые министерства?

— Корректировки требует строительный блок, и тут мы считаем правильным и целесообразным создание министерства градостроительной политики, как в целом в ряде субъектов. Это жизненная потребность для нашего региона.

Каких-то кардинальных изменений в структуре, помимо уже озвученных, и формирования новых ведомств не требуется.

"Синей шариковой ручкой"

— Как вы "проживаете" переход в облправительство из бизнеса? Очевидно, что это разные практики, разное построение процессов.

— А я не из бизнеса. Я всю жизнь работал в государственных компаниях. Для государственных компаний получение доходов никогда не являлось первоочередной целью. Это структуры, для которых цель номер один — выполнение социально значимых задач, как-то: снабжение населения газом, строительство дорог и так далее.

— Все равно процессы по-другому, очевидно, отстроены. Что бросается в глаза?

— Неэффективность, конечно. У меня на столе столько бумаг лежит — это же признак неэффективности. Можно было бы все это делать без такой большой переписки. Часто бумага служит средством размытия ответственности, способом ухода от принятия решения. И это разительно отличает систему государственной службы от тех структур, в которых я раньше работал. Это не хорошо и не плохо, это просто факт.

Мы понимаем, что по мановению волшебной палочки мгновенно систему не перестроить, но мы работаем над этим. В том числе и личным примером показываем, как бывает по-другому.

— Проводится ли ревизия решений и проектов прежнего руководства региона?

— Если есть необходимость наведения порядка в какой-то сфере, разве это ревизия? В силу того, что я уже достаточно давно работаю в Самарской области, для меня были примерно понятны механизмы, которые действовали в целом в регионе. Не могу сказать, что я что-то неожиданное для себя увидел на этом рабочем месте.

Что такое наведение порядка? Государственная власть представляет интересы общества и людей, она должна быть сильной, независимой и выступать здоровым регулятором экономики, общественных отношений.

фото: Тамила Солтанова

Так вот, государственная власть становится слабой, когда ее подминают, скажем так, некие группы, связанные экономическими интересами. А когда власть слабая, то она не выполняет свои функции по регулированию общественных отношений, улучшению качества жизни людей. И сейчас в некоторых сферах приходится в полном смысле расправлять плечи, это связано с необходимостью наведения порядка.

Если говорить о тех же самых градостроительных полномочиях и создании министерства, то всё очевидно: достаточно посмотреть на улицы наших крупных городов. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что власть эту функцию должным образом не реализовывала.

Я считаю правильным (и коллегам это говорю), что регулирование такой острой сферы, как строительство (впрочем, как и общественный транспорт, обращение с твердыми коммунальными отходами), требует компетентности, беспристрастности и твердости. Должны быть одинаковые условия для всех, одинаково строгий спрос с тех, кто эти условия нарушает. И ни в коем случае не подминание власти или, уж тем более, ее замещение некоторыми бизнес-структурами.

— Тут неизбежен конфликт, ведь речь о больших деньгах. Вы ощущаете противодействие, саботаж?

— Противодействие есть, но я в этом режиме привык работать. Наведение порядка, создание открытых и честных условий для конкуренции — основа экономического роста. Квазимонополисты цепляются за свое стратегическое положение, стремятся сохранить то, что комфортно и хорошо для них. Вопрос в том, какому количеству жителей Самарской области от этого лучше.

Мы, безусловно, понимаем, что любые изменения вызывают противодействие. Я лично часто сталкиваюсь с тем, что разными способами нас пытаются поправить, сказать: "Да оставьте как есть, все же было в целом неплохо, мы же по каким-то рейтингам были на каких-то высотах".

Однако мы всё видим своими глазами и имеем возможность сравнивать с тем, как устроена жизнь и экономика в других регионах, с тем, как выглядят улицы других крупных городов. Хочется сделать, как минимум, не хуже.

— Известно, что правительство направляло обращение в правоохранительные органы по программе газификации. Были ли подобные обращения по другим сферам?

— Да, были обращения по мусору, по электричеству, по отдельным строителям, которые не выполняли свои обязательства по нацпроектам.

Здесь принцип очень простой. Как только видим нарушения, которые вызывают неосновательное обогащение неких структур, мы говорим: "Уважаемая компания, либо вы выполняете свои обязательства по контракту, либо мы будем вынуждены предпринимать все усилия для того, чтобы правоохранительные органы вас привлекали к ответственности".

Вот этой вот синей шариковой ручкой, не колеблясь, я подписывал такие заявления. Одно из них по обстоятельствам, связанным с, на наш взгляд, хищением средств тарифа на транспортировку газа. То же самое мы видим сейчас в структуре тарифа на передачу электрической энергии, когда в структуру тарифа заявляются завышенные затраты.

В обращении по мусору речь шла о включении в тарифную выручку прежнего регионального оператора определенных затрат, которые тоже не имели под собой законного основания. И были так квалифицированы Федеральной антимонопольной службой как необоснованная выручка.

— Правительство будет пытаться взыскать излишне уплаченные и излишне собранные с населения деньги?

— У правительства другие полномочия. Насколько я знаю, эту работу проводит прокуратура. Но, что касается привлечения виновных, здесь мы не будем скромничать.

"Не благодаря, а вопреки"

— Одной из наиболее острых проблем в регионе является ситуация с общественным транспортом. Как планируется ее расшивать?

— Чтобы наладить работу общественного транспорта, необходимо провести моделирование, которое покажет, где и какие маршруты нужны, какой вместимости усы должны быть, нужно ли развивать дорогие виды транспорта — такие, как трамвай или уж, тем более, метро, и как связать населенные пункты между собой.

Мы эту работу начали, мы ее ведем. К сожалению, ее пришлось вести практически с нуля. Нам сейчас в этом помогают власти города Москвы. Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев получил поддержку заместителя мэра Максима Станиславовича Ликсутова, который добился заметных изменений в работе общественного транспорта в столице. По этому пути мы сейчас и идем. Это системная большая работа, но на первые изменения мы рассчитываем уже в будущем году.

Работая над проектом бюджета будущего года, мы отразили в нем наши приоритеты по общественному транспорту. На изменения в этой сфере мы планируем направить более чем 5,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на организацию транспортной работы и заключение контрактов на перевозку пассажиров с использованием новых транспортных средств и соблюдением расписания запланировано. В следующем году такие контракты будут заключены по 22 маршрутам в Самаре, 54 маршрутам в Тольятти и семи межмуниципальным.

Антон Емельяненко: "Фокус - на наукоемкое высокотехнологичное производство" Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко курирует экономический блок регионального правительства. В интервью порталу "Волга Ньюс" он обозначил приоритетные направления своей работы, новые подходы к взаимодействию с инвесторами и основные проблемы, которые предстоит решать.

Переход на новую модель позволит обновить порядка 300 автобусов и троллейбусов за счет перевозчика.

Еще 1,9 млрд рублей будет направлено на закупку 71 односекционного трамвайного вагона.

Это первые шаги по изменениям в отрасли регулярных перевозок, своего рода "скорая помощь" там, где напряженность достигла критической отметки.

Мы уже объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов по принципиально новым правилам. Будем требовать от перевозчиков нормального качества работы. Никаких маршруток, только автобусы средней и большой вместимости не старше 2023 года выпуска и низкопольные, без ступенек (интервью было взято 26 ноября, с 1 января на маршруты вышли более 300 новых низкопольных автобусов. - Прим. Волга Ньюс).

Для контроля качества услуг создадим специальную онлайн-платформу, где жители смогут сообщать о проблемах в работе транспорта. За нарушение расписания, ПДД или неудовлетворительное состояние автобусов перевозчиков будут штрафовать.

— Какова ситуация со строительством метро?

— Станция "Театральная" сейчас строится не благодаря, а вопреки. К сожалению, весь этот проект в силу целого ряда причин был разорван на несколько де-юре самостоятельных отдельных контрактов. При этом, по какой-то "счастливой случайности", все они выполняются одной компанией. Но вот полной картины того, по какому проекту строить метро, сейчас нет.

Мы этот пазл героически пытаемся сложить, ведутся те работы, которые не требуют никаких корректировок проектной документации. В том числе самая главная работа — проходка. Проходка левого перегонного тоннеля завершена 1 декабря.

Дальше будет строительство правого перегонного тоннеля и приведение в порядок самой станции.

Все это обвязано огромным количеством вопросов — организационных, проектных, сметных. В общем, объект непростой.

— Когда планируется ввод в эксплуатацию?

— Планируем завершить строительство в 2026 году.

— Вопрос с метро будет закрыт на этой станции?

— Вопрос строительства новых станций метрополитена на повестке дня не стоит.

— Планируется ли развивать трамвайную сеть в Самаре?

— Трамвай — дорогой вид транспорта. Мое мнение: нужно выбрать одно-два, может быть, три магистральных направления развития трамвайной сети. На этих направлениях сформировать новую современную инфраструктуру, все дорожное движение подрегулировать под трамвай, чтобы он был в приоритете. Например, светофор должен переключаться на зеленый свет, когда подъезжает трамвай.

Трамвай должен быть быстрым видом транспорта. Если он дорогой, но при этом медленный, это бессмысленно. Гораздо дешевле сделать выделенные автобусные полосы, закупить автобусы и перевозить то же количество пассажиров за гораздо меньшие деньги.

"Не ЖК, а новые кварталы"

— Какие принципы будут лежать в основе новой градостроительной политики?

— В основе будет лежать четкий и прозрачный, единый для всех генеральный план с соответствующими нормативами строительства тех или иных объектов. Четкие градостроительные ограничения, отклонения от которых, если и будут приниматься, то в исключительных случаях и только на уровне областного министерства, а не на уровне отдельных муниципалитетов.

Будут создаваться площадки для комплексного развития территорий. Будет четкая, прозрачная и понятная для застройщиков картина земельных участков, доступных для освоения.

Мы хотим в течение 2025 года в генплане Самары четко зонировать территории по высотности застройки, зарезервировать участки под социальные объекты, общественные пространства.

На территории Самары недостаточно земельных участков для размещения социальных объектов. Если есть подходящая незастроенная земля, которая уже имеет частного собственника, то она может изыматься для государственных или муниципальных нужд.

— Существующую в Самаре систему комплексного развития территорий сложно назвать успешной. Планируется менять подход?

— Вот карта с участками, выделенными под КРТ. Вы видите здесь комплексность? Я не вижу. Будем менять подходы.

Планируется формировать лоты для комплексного развития территорий, предполагающие, с одной стороны, расселение аварийного жилья, с другой стороны, строительство социальных объектов, обустройство общественных пространств. Мы сделаем так, чтобы появлялись не просто отдельные жилые комплексы, а новые кварталы.

Потребность в таких новых современных благоустроенных жилых кварталах в Самаре очень высокая. Все мы прекрасно понимаем, о каких районах идет речь.

Знаете ли вы о том, что для реализации программ КРТ в регионе пока нет нормативной базы.

В очередной раз видны пробелы в областном законодательстве в сравнении с законодательством таких деятельных субъектов, как Башкирия, Татарстан, Нижегородская область. Там эти инструменты работают уже длительное время, а у нас просто нет "нормативки".

фото: Тамила Солтанова

Созданием этой базы мы сейчас занимаемся. И тоже с нуля, как и с общественным транспортом. Именно для этого мы инициировали закон, по которому минстрой области мог бы не только выдавать разрешения на строительство, но также имел бы возможность регулировать сферу, издавать те или иные подзаконные акты.

Мы намерены к 1 января 2025 года создать эту нормативную базу, основной ее массив. Это очень сложная работа, и дальше я думаю, что в течение 2025 года будем еще что-то дописывать. В том числе, с участием специалистов из отрасли. Мы пригласили застройщиков к участию в этой работе, попросили вносить предложения. Но эти предложения не должны сводиться к тому, чтобы сократить коэффициент парковочных мест с 1 до 0,1, потому что им так удобно и экономически выгодно. Удобно и комфортно в новых кварталах должно быть людям.

— У нас есть застройщики, которые потянут реальную комплексность?

— В Самарской области сильные застройщики, которые говорят: "Дайте нам открытые и прозрачные условия для работы, мы будем работать". В конце концов, есть же и федеральные застройщики. Нельзя признать нормальной ситуацию, когда ни один федеральный застройщик не строит в Самарской области. У этого же есть какая-то причина? Почему в Татарстане, в Нижнем Новгороде эти застройщики строят, а в Самарской области они не работают? Эти причины всем очевидны.

Надо сказать, что в Самарскую область сейчас приходит много инвесторов, регион начали активно рассматривать. Здесь, конечно, велика роль губернатора, потому что Вячеслав Андреевич имеет активнейшую федеральную повестку и богатейшую телефонную книгу.

— По историческому центру Самары есть понимание?

— В историческом центре будет проводиться работа по сохранению объектов культурного наследия. По поручению губернатора мы готовим реестр объектов, которые нужно будет сохранить, восстановить. Все (а у нас их более 700 в Самаре) сохранить объективно невозможно.

Скорее всего, будет реализована концепция, при которой компания, приобретающая право застройки той или иной ликвидной территории, будет иметь в качестве нагрузки необходимость реконструкции, приведения в надлежащее состояние определенных объектов культурного наследия.

— Стрелка Самары и Волги будет освобождаться от грузового речного порта?

— Речной порт целесообразно выносить с той территории, которую он сейчас занимает, потому что эта территория обладает колоссальным градостроительным потенциалом. Размещение в черте города такой "золотой" промзоны — это абсолютная неэффективность.

Рассматриваются разные варианты создания большого грузового речного порта, пока на стадии концепции.

"Мы в системе координат жителей"

— Насколько бескровно, бесшовно происходит процесс смены регоператора по обращению с ТКО?

— В области был один регоператор на огромный объем работы. Регоператор частный, недружественный, не заинтересованный ничего менять. Эта ситуация априори не могла пройти бесшовно, бескровно и бесследно. И это было понятно, когда мы принимали решение.

Я бы позволил себе аналогию с больным ноющим зубом. Его надо удалять, это всегда неприятно, никогда не проходит без дискомфорта в моменте, но это необходимо сделать. Не хочу сказать, что сейчас все прекрасно работает. Конечно, нет. Но и невозможно за несколько недель решить такую задачу.

Иван Манаев: В Самарской области появится единый институт развития Как в регионе меняется система работы с инвесторами, какие шаги предпринимаются по проблемному проекту Сергиевской птицефабрики и какие еще задачи стоят перед Корпорацией развития Самарской области (КРСО), в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал ее генеральный директор Иван Манаев.

То место, по которому жители судят об эффективности мусорной реформы — это не полигоны, а мусорная площадка во дворе и квитанция, которая приходит раз в месяц. Поэтому мы понимаем, что нам весь следующий год предстоит ремонтировать, оснащать, приводить в порядок мусорные площадки. Эта работа вообще не велась. Ее, как горячую картофелину, перекидывали друг другу муниципалитеты, регоператор, министерство жилищно-коммунального хозяйства. Мы эту работу уже начали. В этом году площадки ремонтируются и оснащаются контейнерами, на будущий год запланирован большой объем работ.

Что касается регоператора, то прозрачность и порядок в этой работе — это первоочередное требование. К нему многие перевозчики не готовы, они сначала даже не хотели отражать свои ежедневные маршруты в специальной биллинговой системе. Сейчас эта система внедрена.

— Я правильно понимаю, сначала "ЭкоСтройРесурсу" предложили начать работать по-другому?

— Безусловно. Я считаю, что в каждом таком процессе с частными структурами, работающими в социально чувствительной сфере, должна сначала быть просьба: "Товарищи, одумайтесь, посмотрите, что вы делаете. Посмотрите, вы доставляете жителям дискомфорт".

Дальше очень простая развилка. Либо соответствующая компания как-то пытается взбодриться, перезагрузиться. Либо, как чаще всего бывает сейчас в Самарской области, с упорством, достойным лучшего применения, компания начинает доказывать, что к ней неправомерно предъявляются претензии. Это нездоровое адвокатирование в ситуации, которая наглядна, которую видно за окном.

Выбор второго варианта, значит, что мы находимся в разных системах координат. А мы считаем, что мы в системе координат жителей. Тогда нам с компанией надо расставаться.

— Почему именно в такой форме решено было создать регоператора, а не пригласить уже действующего из другого региона?

— Приглашение иного регоператора, негосударственного — это тоже определенный риск. Может прийти новая бизнес-структура с непонятными подходами к работе. Сейчас у правительства, по крайней мере, есть ручные рычаги управления, потому что регоператор — АО "Экология" — принадлежит региону.

Я напомню, что решение с "Экологией" временное, на 11 месяцев. Дальше будут конкурсы, будут отбираться регоператоры.

— Будет несколько регоператоров?

— По поручению губернатора сейчас прорабатываются разные варианты. На мой взгляд, сохранять единого регоператора на всю область неправильно. В Нижнем Новгороде работают восемь регоператоров. И ничего, справляются.

"Самарское комбо"

— В последнее время часто звучит критика проекта Климовского моста через Волгу. Если мост не получит прогнозировавшегося трафика, то регион будет выплачивать концессионеру значительные суммы, по сути, неустойки. Ведется ли работа по пересмотру этих договоренностей?

— Определенные переговоры идут. Не могу сказать, что они нравятся концессионеру. Пока решений не принято. Но оставить как есть мы не можем.

С одной стороны, нельзя концессионера оставить в состоянии дефолта. С другой стороны, у бюджета нет возможности платить те выплаты, которые предусмотрены. Точнее возможность, конечно же, есть, но тогда мы не сможем ремонтировать практически никакие другие дороги, например.

Что важнее — платить за мост, по которому ездит чуть более пяти тысяч автомобилей в сутки, или ремонтировать около 40 тысяч километров дорог? Я всегда выступал за то, чтобы каждый вложенный бюджетный рубль давал отдачу для как можно большего количества людей.

— Как вариант, обеспечить трафик, который позволит избежать этих неустоек…

— Обеспечить поток — это тоже очень интересная задача. Мы же не можем туда принудительно автомобили отправлять? Поэтому есть нетривиальная задача, над которой мы работаем.

— Самарскую область называют уникальным регионом из-за того, что крупные энергосбытовые, энергосетевые и газотранспортные активы находятся в частных руках. Как вы оцениваете такое положение вещей?

— Регион действительно уникальный, потому что нигде в России нет такого, чтобы одновременно очень много социально значимых инфраструктурных сетей находилось в частных руках, да еще и при этом не относящихся к каким-то вертикально интегрированным федеральным структурам.

Когда приводят в пример Екатеринбург, мы понимаем, что там только газовые сети, и они принадлежат вертикально интегрированной структуре. А вот такого самарского комбо нигде в стране больше нет.

Проблема здесь в том, что значительная часть имущества является государственным или муниципальным, и при этом весьма неэффективно оттарифицирована с точки зрения расходов на инвестиционные программы. Ведь в каждом рубле платы за электричество, за газ есть инвестиционная составляющая. Общество и государство заинтересованы в том, чтобы эта составляющая была инвестиционной, а не спекулятивной. Она должна быть направлена на то, чтобы развивать инженерную инфраструктуру, газифицировать новые населенные пункты, менять существующие электрические и строить новые там, где требуется расширение, и так далее. Но менять не в свою собственность.

В Самарской области все немного не так. И самое главное, социальные задачи, которые стоят перед сетевиками, не исполняются в должной мере. Спросите у кого-нибудь, кто подключался к электрическим или газовым сетям, понравилось им или нет. Я не знаю ни одного, кому понравилось.

Поэтому существует определенный запрос на то, чтобы эту ситуацию изменить. Решение однозначно нужно принимать. Это будет вызывать очень сильное противодействие, отторжение и попытки дискредитации тех, кто будет эту работу вести. Но тут нам, как говорится, выбирать не приходится.