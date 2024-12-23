Иван Манаев: В Самарской области появится единый институт развития

Как в регионе меняется система работы с инвесторами, какие шаги предпринимаются по проблемному проекту Сергиевской птицефабрики и какие еще задачи стоят перед Корпорацией развития Самарской области (КРСО), в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал ее генеральный директор Иван Манаев.

— Вы возглавили корпорацию недавно. Проводилась ли ревизия ее деятельности, отдельных проектов?

— Конечно, когда я пришел, попросил ознакомить меня со всеми документами. Общался с коллегами из Госфинконтроля, из Счетной палаты, даже в ФСБ ездил.

Также надо сказать, что в 2016 году корпорацию проверяла Счетная палата, и по результатам проверки никаких взысканий в адрес корпорации не направлено. При этом будет инициирована еще одна проверка. Я приветствую, когда службы, которые за это отвечают, могут провести свою работу беспристрастно и честно.

Некоторое время назад мы проходили балансовую комиссию с коллегами из министерства имущественных отношений. С точки зрения финансового состояния все в порядке. Однако есть незавершенные проекты, которые, как якорь, отяжеляют жизнь корпорации.

— Какие задачи стоят перед корпорацией? Планируется менять формат работы?

— Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил экономическому блоку организовать на базе корпорации единый институт развития.

Это не значит, что корпорация поглотит все остальные институты развития — она выступит координирующей структурой.

Запрос каждого инвестора, предпринимателя на входе будет проанализирован и маршрутизирован в профильный институт развития с обязательным сопровождением в единой CRM-системе.

Все меры поддержки будут собраны в единое меню. При этом будут предлагаться и реализовываться меры государственной поддержки не только регионального формата, но и с привлечением соответствующих федеральных структур.

Задача комплексная. Мы подготовили предложение по изменению нормативно-правовых актов для уточнения статуса корпорации и режима взаимодействия с другими институтами развития.

Нам предстоит очень много сделать и с точки зрения работы так называемого бэк-офиса, и фронт-офиса единого института развития. Необходимо создать каталог продуктов, прописать стандарт для менеджеров. Мы также должны посмотреть на основополагающие документы, которые регламентируют оплату труда и мотивацию сотрудников. Будем стремиться создавать единую корпоративную культуру, единый кадровый реестр для того, чтобы наши сотрудники понимали, как они могут профессионально развиваться и расти в этой системе.

— Количество институтов развития при этом все-таки изменится?

— Одна из задач, которая перед нами стоит, — оптимизация системы институтов развития. Мы провели подробный анализ деятельности этих организаций, готовим соответствующие предложения.

— Учитывая "направленность" губернатора на промышленность, на ВПК, есть здесь отдельные задачи у корпорации?

— Задачи, которые губернатор ставит перед экономическим блоком, обязательны к исполнению для всех. И мы будем инициировать контакты с крупными промышленными структурами для того, чтобы они приходили в область, локализовывались. Также будем помогать развиваться тем, которые уже здесь работают.

— Будет использован опыт Корпорации развития Тульской области, где вы работали?

— Конечно, опыт, который я получил в Тульской области, буду использовать в своей работе и здесь.

Но надо отметить, Корпорация развития Тульской области не занималась инвестированием в проекты. Она является управляющей компанией особой экономической зоны и индустриального парка, одновременно выполняя функции специализированной организации по работе с инвесторами.

В Самарской области данный функционал распределен. Да, это все существует и вполне продуктивно под эгидой министерства экономического развития и инвестиций. Наша задача — улучшить эту работу, скоординировав усилия всех организаций.

— КРСО тоже не будет заниматься реализацией собственных проектов?

— В свое время корпорация создавалась именно для реализации масштабных инвестиционных проектов. Но до решения проблем, связанных с незавершенными проектами, я не вижу смысла инициировать новые.

— Корпорация участвовала в реализации проекта реконструкции аэропорта Курумоч. Предполагалось, что будет и дальнейшее его развитие — строительство гостиницы, запуск скоростного железнодорожного сообщения, создание аэротрополиса. Эти планы в силе?

— Надо признать, что это был успешный опыт. Корпорация, консолидировав все акции, провела конкурс, отобрала инвестора и сопровождала проект на протяжении инвестиционной стадии.

Что касается дальнейшего развития, то мы не являемся собственниками аэропорта, там есть управляющая компания "Аэропорты регионов". Мы не можем вмешиваться в их планы.

Мне кажется, при наличии экономической целесообразности инвестор сам задумается об улучшении параметров своего объекта. Думаю, жизнь сама к этому приведет. Губернатор в программе развития до 2029 года в том числе поставил задачи увеличения туристического потока, роста промышленного и кадрового потенциала. Это приведет к росту пассажиропотока. И здесь у аэропорта очень большой потенциал.

— Какие еще проекты КРСО можно отнести к удачным?

— Есть не такой крупный, но успешный проект по сохранению объекта культурного наследия. Сдача в аренду дома Архиерейского подворья, восстановленного на средства корпорации, приносит ей доход.

Можно подумать над масштабированием этого опыта. По этой теме мы взаимодействуем с коллегами из городской администрации и представителями профессионального сообщества. В том числе участвовали в отборе памятников и ценных градоформирующих объектов, которые представлены на инвестиционном портале.

Мы понимаем, что с этим можно делать. К тому же Самарская область входит в пилотный проект по возвращению в экономический оборот объектов культурного наследия.

— Теперь о "якорях". Очевидно, что самый проблемный и затянувшийся проект — Сергиевская птицефабрика. Как вы его оцениваете?

— Меня удивляет, что в свое время было решено на бюджетные средства начать реализацию такого масштабного бизнес-проекта без стратегического инвестора. Возможно, в 2013 году, в начале строительства, ситуация в стране была другой, и эта идея казалась привлекательной.

Еще больше меня удивило то, что в процессе реализации сильно менялся сам проект — разносились площадки, перепроектировались объекты…

В итоге инвестор так и не появился, а бюджетные вложения росли. Из 4,4 млрд рублей, вложенных в реализацию этого проекта, 2,8 млрд — это прямые бюджетные инвестиции, остальное — займы, предоставленные корпорацией, и региональные субсидии. В 2017 году строительство фактически было заморожено.

Сейчас первая очередь — сама птицефабрика — законсервирована. И нам предстоит принять решение о проведении работ по консервации второго этапа — комбикормового завода и элеватора, который находится в более высокой степени готовности.

Корпорация при этом несет расходы на содержание этих объектов, охрану, платит налоги, а это порядка 30 млн рублей ежегодно.

— Какова степень готовности объектов?

— Элеватор с комбикормовым заводом — фактически 70% готовности. А птичники, убойный завод, инкубатор не более 20% каждый.

— Тянет построенное на 4,4 млрд рублей вложений?

— Я был на площадках, лично осмотрел каждый объект, но давать компетентную оценку мне сложно, я не строитель. Однако, повторюсь, в 2016 году по итогам проверки Счетной палаты никаких замечаний не было.

— КРСО продолжает искать инвестора?

— Надо отдать должное той команде, которая здесь работала, и коллегам из правительства — они занимались поиском инвесторов. Переговоры проводились с более чем 50 компаниями. Я лично уже с тремя взаимодействовал.

Мы ищем инвестора, и интерес у бизнеса есть. Но текущая экономическая ситуация (резкий рост ключевой ставки, ограничения Минсельхоза по субсидированию кредитов) пока ставит на паузу инвестиционные решения крупных игроков агрорынка.

Кроме того, сложно упаковать эту сделку. С дисконтом мы этот объект отдать не можем, потому что были профинансированы бюджетные средства. А на достройку нужно порядка 12 млрд рублей.

Когда мы обсуждали, что вообще со всем этим наследством делать, я привлек коллег из минимущества, из Счетной палаты, из министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства. Обозначил, что неправильно дальше смотреть, как объекты разрушаются, ветшают.

Мы выработали предварительный план действий. Будем проводить оценку доли в нашей дочерней компании "Евробиотех", которая владеет Сергиевской птицефабрикой. По результатам оценки попытаемся продать данный актив через торги. Уже обсудили это с коллегами из Сбербанка, у которого есть профильная электронная площадка.

Если с продажей доли не получится, то будем думать над дальнейшими нетривиальными шагами.

Наша задача — не заметать эту ситуацию под ковер, а принять решения, пусть даже они будут сложными.

— Еще один крупный проект корпорации — животноводческий комплекс в Борском районе. Как обстоят дела с ним?

— С ним ситуация получше, чем с птицефабрикой. Там создана проектная компания (дочернее общество корпорации), сформирован штат, есть сельскохозяйственная техника. Реализуется первый этап — растениеводческий. В севооборот введено более восьми тысяч гектаров.

Компания работает, достигла безубыточности. 27 ноября обсуждали с коллегами бюджет на будущий год, поставили достаточно амбициозные планы, в том числе по замене сельхозтехники на отечественную — очень дорого обслуживать "Клаасы", закупленные в свое время.

— А животноводческое направление будет реализовано?

— При изучении этой темы у меня возникали вопросы. В начале реализации проекта был стратегический инвестор, а потом он куда-то пропал. В итоге корпорацией было вложено 519 млн рублей, 500 из которых — бюджетные средства. Проект же остановился на первом этапе — растениеводческом.

Наша задача — поиск инвестора, который может зайти и реализовать проект в заданных параметрах.

— Какой объем инвестиций необходим для этого?

— По нашей оценке постройка животноводческого комплекса с подведением всей необходимой инфраструктуры — не менее 2,5 млрд рублей.