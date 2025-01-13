Жители выбирают УК "ЖЦ" с командой профессионалов для обслуживания домов

Высокое качество предоставляемых услуг, клиентоориентированность, прозрачность и регулярная отчетность по расходованию собираемых денежных средств, применение современных технологий — вот что отличает управляющую компанию "ЖЦ" от остальных. Руководствуясь этими правилами работы, УК продолжает расширять свое присутствие в Тольятти и заявляет о готовности выйти на региональный уровень.

"Создаем комфорт"

УК "ЖЦ" работает на рынке ЖКХ-услуг 7 лет. Накопленный опыт, грамотное управление, системная организация, автоматизация процессов, тесное взаимодействие по всем вопросам непосредственно с собственниками являются отличительными особенностями компании. Сейчас УК обслуживает многоквартирные дома по всей территории Тольятти, предоставляя качественный сервис и обеспечивая максимальную открытость деятельности.

Компания обладает парком специализированной техники. Штат максимально укомплектован высококвалифицированными профессионалами, имеющими профильное высшее образование. Все организационные процессы контролирует управляющий персонал.

Главная задача УК — обеспечение комфортных условий проживания в МКД. Качественное содержание общедомовой собственности, своевременная уборка придомовой территории и подъездов, бесперебойная работа инженерных систем, оперативное реагирование на обращения граждан — то, что ежедневно находится в поле внимания сотрудников организации.

По словам директора УК "ЖЦ" Александра Золотарева, собственники стали более требовательными к качеству оказания услуг. Они знают свои права, что демонстрирует увеличение уровня их вовлеченности в общедомовые проблемы. Все больше жильцов уделяют внимание эстетическому облику МКД. Они инициируют проведение качественного ремонта подъездов, установку пластиковых окон и дверей, обновление фасадов, ландшафтный дизайн на придомовой территории, повышение энергоэффективности общедомового имущества.

"Мнение собственников служит приоритетом для компании. Предложения обсуждаются на собраниях, и окончательное решение остается за жителями. Для домов наша команда делает даже больше, чем заявлено в договорных условиях. Мы готовы работать на опережение. Видя наше ответственное отношение к работе, собственники с пониманием относятся к необходимости согласования увеличения расходов, что полностью отвечает нуждам МКД. Например, жители дома № 18 по ул. Спортивной инициировали обновление фасада. На собрании они проголосовали за выделение дополнительного финансирования. Фасад отремонтирован. Жильцы оценили качественное изменение облика своего дома", — рассказал директор компании.

УК поставила на поток участие в программе "СОдействие", которая позволяет реализовать идеи жильцов по благоустройству дворовых территорий: строительство детских и спортивных площадок, ремонт дорог, озеленение. Около 80% финансирования поступает из регионального бюджета.

На прямой связи с жителями

При взаимодействии с жильцами УК "ЖЦ" использует современные сервисы. Компания первой в Самарской области организовала проведение общего собрания собственников путем онлайн-голосования с использованием системы ГИС ЖКХ и планирует продвигать такой формат. Главное преимущество — достижение максимальной прозрачности.

Заявки от жителей принимает диспетчерская служба, которая работает в круглосуточном режиме. После устранения неполадок либо замечаний специалисты связываются с клиентом для оценки процесса и результата.

УК "ЖЦ" активно развивает социальные сети, понимая важность данного информационного ресурса в условиях современного мира. В группах компании размещена вся информация о деятельности, с регулярными фото- и видеоотчетами о выполненных работах. Также есть возможность задать и получить ответ на любой интересующий вопрос. Дополнительно с каждым домом в одном из мессенджеров организован чат, через который необходимая информация от УК оперативно поступает к жителям. Такой формат взаимодействия позволяет быстро решать возникающие проблемы и демонстрирует открытость компании по отношению к собственникам.

"Прозрачность в расходовании собираемых денежных средств — еще одно правило нашей УК. Мы работаем только по статье "Содержание общедомового имущества". С ресурсоснабжающими организациями собственники заключают прямые договоры. У компании также есть договор с РСО — на общедомовые нужды. Но взаимодействие происходит через платежного агента "Квартплата 24", который в автоматическом режиме отдельно собирает денежные средства на своем транзитном счете и направляет их напрямую ресурсникам. Таким образом, мы избегаем долгов перед РСО", — отметил Александр Золотарев.

Выбирают качество

В 2024 году стартовали процедуры перехода более 30 домов на обслуживание УК "ЖЦ". Инициировали их собственники.

"Жильцы недовольны текущей обстановкой в домах. Есть УК, которые недобросовестно выполняют свои обязательства. Другие — работают как 15-20 лет назад, не меняя систему под требования собственников. Мы делаем ставку на современный подход к обслуживанию домов и качество. Наши сотрудники обучаются новым технологиям, мы стараемся слышать людей и соответствовать их требованиям. Это и привлекло наших потенциальных клиентов. Но процесс смены УК — длительный. Окончательное решение собственники МКД принимают путем голосования. Дом переходит в управление компании только посредством кворума при согласии более чем 51% жильцов от всего дома", — объяснил глава УК "ЖЦ".

По его словам, управляющая компания готова и к расширению на региональный рынок. Дочерняя организация уже работает в Нефтегорске, где взяла под управление более 130 домов, которые ранее обслуживало погрязшее в долгах МУП "Уютный дом". Задача — постепенно и качественно разрешить все накопленные годами проблемы.

Поддержка участников СВО

ООО УК "ЖЦ" активно занимается благотворительной деятельностью. Александр Золотарев вместе с супругой Екатериной участвуют в организации и проведении городских мероприятий, семейных праздников во дворах, конкурсов, закупке подарков и инвентаря для детей. После начала специальной военной операции на Украине они инициировали сбор гуманитарных грузов для бойцов.

"Несколько наших сотрудников отправились на СВО — молодые ребята, истинные патриоты страны. Мы с ними поддерживали контакт, узнавали, что нужно бойцам, и оказывали необходимую помощь. Так продолжалось около полутора лет. В этом году мы создали благотворительный фонд, чтобы иметь возможность привлечь больше спонсоров и увеличить объемы оказываемой помощи. Он получил название "Возрождение". Председателем стала моя супруга Екатерина", — поделился историей создания фонда Александр Золотарев.

Благотворительная организация сотрудничает с командованием 7-й Гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии, в составе которой наши соотечественники из Тольятти и Самарской области служат в зоне СВО. Они входят в 45-й мобилизованный полк. Руководство дивизии формирует заявку на необходимые снаряжения, медикаменты, предметы быта и на все то, что сегодня необходимо бойцам на передовой. Фонд несколько раз в месяц отправляет военным гуманитарную помощь.

С крупными затратами, например, покупкой снаряжения и оборудования — помогают предприниматели. У фонда уже есть надежные партнеры. Это депутаты Тольяттинской городской думы, генеральный директор предприятия "АВТОВАЗТРАНС" Николай Спиваков, руководитель компании "Волга-Монолит" Анна Коткова и учредитель ООО "Элсидитоп Инжиниринг" Александр Жуков, а также "Ломповолжье", "Инжиниринг", "Сатон", "МКД Ремсервис" и "Водоучет". В том числе с их помощью был проведен ремонт в военкомате Автозаводского района.

"Наш фонд работает официально — он зарегистрирован в Минюсте как некоммерческая организация. Благотворители могут быть уверены в добропорядочности", — рассказала председатель фонда Екатерина Золотарева.

Проявляют активное участие и жители Тольятти. Как правило, они помогают в сборах медикаментов и бытовых предметов. На ул. Спортивной, 18 открыта точка, где неравнодушные горожане плетут маскировочные сети для бойцов СВО.

"В планах на 2025 год — поучаствовать в эмоциональной поддержке бойцов: как тех, что находятся в зоне СВО, так и проходящих лечение в госпиталях после ранения. Будем рады сотрудничеству с образовательными учреждениями, волонтерами. Также мы заинтересованы в организации взаимодействия с администрацией Тольятти и региональным правительством, в том числе чтобы помочь местным инженерам, производителям внедрить свои разработки на фронт: от антидронных установок до шлемов виртуальной реальности, для обучения оказания первой медицинской помощи, разминированию. Первый шаг уже сделан. Мы познакомились с и. о. главы Тольятти Ильей Сухих. Теперь ждем назначения куратора по вопросам СВО, с которым будем находиться в контакте. Мы продолжим заниматься развитием фонда, объединять все больше людей, готовых помогать нашим защитникам, противостоящим врагу и отстаивающим честь страны", — отметила Екатерина Золотарева.