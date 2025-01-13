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Итоги года 2024

2024 год не только поставил перед самарскими аграриями нелегкие задачи, но и показал на них ответы

САМАРА.30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стрессовые условия в растениеводстве помогают четче выявить те подходы и приемы в технологиях, которые приносят результат в виде достойных урожаев и прибыли. Александр Смирнов, директор регионального офиса "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро"), крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений, отмечает, что аграрии все больше ориентируются на гибкие технологии минерального питания растений и повышают качество работы с удобрениями.

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

Поставки минеральных удобрений в Самарскую область растут: с начала этого года. "ФосАгро-СевероЗапад", региональная компания сети "ФосАгро-Регион", увеличила объемы поставок более чем на 10%. Расширяются при этом и ассортимент, и спектр услуг.

В этом году аграриям стало доступно новое технологическое решение: окрашенные удобрения. "ФосАгро-Регион" представила их на выставке "ЮГАГРО". Сельхозпредприятия могут заказать нужные удобрения в индивидуальном цвете и закрепить его за собой на весь сезон. Это помогает им лучше контролировать перемещение удобрений на своих складах и полях, предотвращать их хищение и перепродажу.

Ассортимент включает почти 60 марок удобрений "ФосАгро": азотные, фосфорные, высокотехнологичные NPK-удобрения с микроэлементами, жидкие и водорастворимые формы. Продукция производства компаний - партнеров сети дополняет линейку: например, удобрение "Калимаг" улучшает магниевое питание растений, это особенно важно для технических, кормовых культур и овощей "борщевого набора".

Комплексный подход, который развивает компания, также способствует развитию агротехнологий. В текущем году самарским клиентам "ФосАгро-СевероЗапад" стали доступны, помимо удобрений, семена отечественной селекции ведущих селекционно-семеноводческих компаний. Высокопродуктивные сорта и гибриды подсолнечника и кукурузы лучше раскрывают заложенный в них селекционерами потенциал в сочетании с подробными рекомендациями по минеральному питанию от агрономической службы "ФосАгро-Регион".

Экспертиза "ФосАгро-Регион" учитывает комплекс факторов и основана на агрохимобследовании почв, которое эксперты проводят с помощью современных технологий: пробы с полей отбираются автоматизированным оборудованием, анализ проб проводится в собственной агрохимической лаборатории AgroG. Цифровое агросопровождение посевов и листовая диагностика для коррекции хода вегетации дополняют перечень современных сервисов, которые развивает компания. Применение такого подхода способно увеличить урожайность на 10-25%.

Опытная программа, которую проводит "ФосАгро-Регион" совместно с передовыми сельхозпредприятиями и научными учреждениями, подтверждает высокую эффективность рекомендуемых систем минерального питания. В этом году агрономические испытания охватили более 30 регионов, в различных природно-климатических условиях изучено около 200 приемов.

Выдающиеся результаты есть и в Самарской области. На агрополигоне "Приволжье" первый в ПФО сорт озимой твердой пшеницы дал урожай зерна 1 класса при урожайности 57 ц/га. Реализовать потенциал перспективной культуры на таком высоком уровне помогла особая система минерального питания растений, рекомендованная "ФосАгро-Регион". Она включала применение жидкого комплексного удобрения при посеве и весной по вегетации. Экономическая прибавка превысила 10 тыс. руб./га.

Александр Смирнов, директор регионального офиса "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро"):

"Результаты этого года в очередной раз доказывают, что получать достойные урожаи можно и в критических погодных условиях, при условии грамотного подбора системы минерального питания растений. Научно обоснованный подход, на который мы опираемся при разработке рекомендаций, хорошо себя проявил. Продолжаем развивать современные агрохимические сервисы и расширять ассортимент, чтобы обеспечить аграриям комфортные условия для технологического роста".

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Племенной завод "Дружба" выходит на новый этап развития

Племенной завод "Дружба" выходит на новый этап развития

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