Самарское село: поддержка и развитие

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов подвел итоги социального-экономического развития сельского хозяйства в регионе в 2024 году.

"Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации, она развивается хорошим темпом: 3 процента в год, и мы этому рады. Есть программа социально-экономического развития села. Она в целом обеспечена финансированием", — подводя итоги 2024 года, сказал президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря, отметив, что повышение уровня благосостояния сельских жителей и увеличение их доходов являются главными задачами для развития сельского хозяйства.

Предстоит большая работа, результатом которой станет уверенное обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. На достижение поставленных целей направлены государственные программы поддержки на сумму более 500 миллиардов рублей и партийные проекты всероссийской политической партии "Единая Россия".

Самарская область участвует во всех программах государственной поддержки АПК, а также в 16-ти федеральных партийных проектах и реализует 4 региональных. Наибольшие возможности социально-экономического развития сельских территорий заложены в такие проекты, как "Российское село", "Выбирай свое", "Комплексное развитие сельских территорий" и другие, объединяющие в себе многие программы социального развития сел и агропредприятий.

Итоги уходящего 2024 года свидетельствуют о последовательном движении к поставленным целевым показателям. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы обеспечивает законодательное сопровождение развития всех направлений сельскохозяйственной деятельности, лесного хозяйства, вопросов охоты и рыболовства, ветеринарного благополучия региона, а также уделяет особое внимание земельным правоотношениям.

Важнейшим приоритетом в работе комитета является предоставление льгот и мер государственной поддержки военнослужащим, находящимся в зоне СВО и их семьям.

В исполнение распоряжения президента РФ происходят изменения федерального законодательства, связанного с проведением специальной военной операции, и нашим комитетом также подготовлен и принят думой целый ряд законов Самарской области, которыми предоставляются льготы и гарантируются права участников СВО и членов их семей. В основном эти законы реализуют право на безвозмездное получение земельного участка, либо денежной выплаты, либо решают вопросы, сопутствующие реализации этого права.

Комитет и фракция ВПП "Единая Россия" в думе поддержали законопроекты губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, направленные на расширение категорий участников и финансовое обеспечение реализации данных законов.

Правовое управление Самарской губернской думы осуществляет постоянный мониторинг правоприменительной практики, и мы вместе оперативно решаем возникающие вопросы, стремимся упреждать возможные проблемы.

Необходимо отметить согласованную работу всех комитетов и аппарата самарской губернской думы, правительства Самарской области, федеральных структур Росреестра, кадастра и картографии, МФЦ, органов местного самоуправления, нацеленных на устранение препятствий в реализации законных прав участников СВО и членов их семей. Органами государственной власти Самарской области увеличивается поддержка и многодетным семьям, имеющим трех и более детей, которым законом Самарской области "О земле" предоставлено право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Им также предоставлена возможность получения целевой выплаты в сумме 250 тысяч рублей вместо земельного участка.

На государственную поддержку сельского хозяйства региона в 2024 году было направлено из федерального и областного бюджетов более 5 миллиардов рублей. На совещании с руководителями крупнейших предприятий АПК Вячеслав Федорищев поручил комитету совместно с профильными министерствами провести анализ эффективности мер господдержки и подготовить предложения по их эффективности.

"У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло", — отметил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря.

Действительно, ситуация требует более эффективно работать на тех направлениях, по которым еще не выполнены показатели доктрины продовольственной безопасности, среди которых молоко и плодоовощная продукция. Комитет полагает, что приоритетные направления, обозначенные Президентом РФ, являются безусловными нашими приоритетами в развитии регионального АПК.

Оценивая результаты работы, следует отметить существенный прогресс в социальном развитии самарских сел: объектов культуры, образования, здравоохранения и эффективную работу министерства сельского хозяйства и продовольствия по комплексному развитию сельских территорий. В 2024 году 100 семей работников сельского хозяйства справили новоселье, для 90 построены комфортные квартиры в благоустроенных домах и 10 получили сертификаты на приобретение жилья. Кроме того, отремонтированы сельские дороги, клубы, ФАПы, реализованы сотни проектов благоустройства сел, в каждом муниципальном районе области есть десятки примеров.

Большая работа проведена комитетом по снижению напряженности на предприятиях АПК с обеспеченностью кадрами. Особое внимание, учитывая многочисленные обращения аграриев, уделено стимулированию подготовки и закреплению в хозяйствах молодых специалистов. Благодаря поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в три раза увеличена единовременная выплата выпускникам при трудоустройстве в АПК и введена индексация ежемесячной доплаты. Масштабируется практикоориентированное обучение студентов аграрного университета и профильных колледжей. Комитет направил предложение правительству по стимулированию агропредприятий, направляющих часть своей прибыли на укрепление материальной базы учебных заведений. Считаю, что застарелую проблему несоответствия материальной базы учебных заведений современным технологиям АПК и новым вызовам только бюджетными средствами решить невозможно.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию провел большую работу при формировании бюджета Самарской области на 2025 год. По всем направлениям деятельности комитета заложены достаточные для развития средства с увеличением от 11 до 36 процентов, а при поддержке депутатов фракции "Единая Россия" во втором чтении предусмотрены дополнительные средства на поддержку молодых специалистов и на модернизацию техники и оборудования.

Мы понимаем, какие проблемы надо решить и каких показателей нужно достичь. Кроме вышеназванных, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал две важнейшие задачи, стоящие перед отраслью: к 2030 году на четверть увеличить объем производства и в полтора раза экспорт продукции АПК по сравнению с 2021 годом. В этих направлениях и будем работать".