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Специалисты "Электрощит Самара" приняли участие в работе научно-технического совета ПАО "Газпром"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор департамента нефти и газа Евгений Железников и директор департамента по продуктовому маркетингу Никита Рухайло стали участниками ежегодного совещания по теме "Внедрение современного высокотехнологичного отечественного энергетического оборудования и комплектующих на объектах ПАО "Газпром". Передовые подходы в эксплуатации и обслуживании энергетических комплексов в газовой отрасли".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Первый день мероприятия был посвящен выступлениям главных энергетиков дочерних обществ ПАО "Газпром", в ходе которых сформировалась картина основных тенденций и потребностей в энергетическом хозяйстве предприятий, занимающихся добычей, транспортировкой, хранением и переработкой газа. В качестве основного требования в рамках развития продуктовых и комплексных решений была отмечена необходимость замещения импортной продукции как главная составляющая обеспечения технологического суверенитета страны, что неоднократно подчеркивали члены президиума НТС.

Последующая программа включила в себя многочисленные доклады изготовителей и поставщиков различного электротехнического оборудования — распределительных устройств и подстанций, силовых агрегатов, решений для локальной генерации, оборудования РЗА, систем бесперебойного питания. В целом внимание экспертного сообщества сфокусировалось на вопросах, связанных с обеспечением надежности и безопасности эксплуатации электроустановок, технического перевооружения устаревших энергообъектов, внедрением средств и методик прогнозирования энергопотребления и риск-ориентированного подхода к эксплуатации оборудования, разработкой комплексных решений высокой степени заводской готовности.

Именно последнюю из перечисленных тенденций отразил в своем выступлении директор департамента нефти и газа "Электрощит Самара" Евгений Железников. Доклад на тему "Технические аспекты решения задач по ускорению строительства объектов электроэнергетики" был посвящен обзору реализованных проектов по поставкам модульных быстромонтируемых КТП и подстанций.

"Научно-технический совет ПАО "Газпром" — это, безусловно, одно из крупнейших мероприятий пленарного формата в области отраслевой энергетики. Живой диалог между эксплуатацией и изготовителем является самым продуктивным способом понять наиболее важные потребности и ожидания клиента и в то же время транслировать собственный опыт, который может быть полезен заказчику в ходе решения практических задач. Очевидно, что производственный дивизион "Акрон Холдинга" с его широчайшим спектром продукции предприятий электротехнического, кабельного и других кластеров имеет огромный потенциал для развития сотрудничества с глобальной энергетической компанией", — отметил директор департамента нефти и газа Электрощит Самара Евгений Железников.

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