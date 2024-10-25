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"Электрощит Самара" принял участие в Форуме поставщиков ПАО "Форвард Энерго"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября директор департамента генерации "Электрощит Самара" Артем Соловьев и коммерческий директор АО "Завод "Инвертор" (входит в состав ГК "Акрон Холдинг") Александр Зеленский приняли участие в Форуме поставщиков ПАО "Форвард Энерго".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Мероприятие организовано с целью получения обратной связи и повышения эффективности закупочной деятельности компаний группы ПАО "Форвард Энерго" с действующими и потенциальными поставщиками.

В рамках Форума прошли открытые дискуссии между заказчиками и поставщиками, в которых обсуждались ключевые аспекты закупочной деятельности и вырабатывались направления для оптимизации взаимоотношений.

Компания "Электрощит Самара", являясь поставщиком оборудования для ПАО "Форвард Энерго", использовала форум для проведения переговоров с представителями компании. В ходе встреч были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, а также возможности поставки нового оборудования.

"Участие в форуме позволило нам укрепить связи с ПАО "Форвард Энерго", — отметил Артем Соловьев. — Мы рады продолжать сотрудничество и вносить свой вклад в развитие российской энергетики".

Компания ПАО "Форвард Энерго" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, а также крупнейшим инвестором в области возобновляемой энергетики в России.

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