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Компания "Электрощит Самара" стала членом ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Электрощит Самара", крупнейший производитель электротехнического оборудования в России, официально вошло в состав ассоциации "Аэропорты" гражданской авиации. Это значимое событие открывает новые перспективы для развития сотрудничества между компанией и представителями авиационной отрасли.

Членство в ассоциации позволит "Электрощит Самара" расширить свои компетенции в области поставок электротехнического оборудования для объектов гражданской авиации. Компания планирует активно участвовать в разработке и внедрении инновационных решений, направленных на повышение эффективности и безопасности аэропортовой инфраструктуры.

Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации объединяет ведущих операторов аэропортов России и способствует развитию сотрудничества между участниками авиационного рынка. Членство в ассоциации позволит "Электрощит Самара" укрепить свои позиции на рынке и расширить географию присутствия.

Генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов отметил: "Вступление в ассоциацию — важный шаг в развитии нашей компании. Мы готовы предложить нашим партнёрам современные решения в области электроснабжения и автоматизации, которые помогут повысить эффективность работы аэропортов и обеспечить надёжность их функционирования".

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