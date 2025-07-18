Компания "Электрощит Самара" стала членом ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации

"Электрощит Самара", крупнейший производитель электротехнического оборудования в России, официально вошло в состав ассоциации "Аэропорты" гражданской авиации. Это значимое событие открывает новые перспективы для развития сотрудничества между компанией и представителями авиационной отрасли.
Членство в ассоциации позволит "Электрощит Самара" расширить свои компетенции в области поставок электротехнического оборудования для объектов гражданской авиации. Компания планирует активно участвовать в разработке и внедрении инновационных решений, направленных на повышение эффективности и безопасности аэропортовой инфраструктуры.
Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации объединяет ведущих операторов аэропортов России и способствует развитию сотрудничества между участниками авиационного рынка. Членство в ассоциации позволит "Электрощит Самара" укрепить свои позиции на рынке и расширить географию присутствия.
Генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов отметил: "Вступление в ассоциацию — важный шаг в развитии нашей компании. Мы готовы предложить нашим партнёрам современные решения в области электроснабжения и автоматизации, которые помогут повысить эффективность работы аэропортов и обеспечить надёжность их функционирования".
Последние комментарии
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