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Бугурусланский "Образ мысли" покоряет Самару: в "Новом пространстве" открылась выставка Татьяны Лысовой

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Новое пространство" 17 июля открылась выставка художницы Татьяны Лысовой "Образ мысли" (0+).

Фото: Валерия Егорова

Имя Татьяны Лысовой до недавнего времени было известно лишь в небольшом Бугуруслане.

На выставке представили работы, созданные, а последние два с половиной года. Среди ее работ и экспрессивные абстракции, и тонкие, психологически насыщенные портреты. Каждая работа будто приглашает зрителя к диалогу и предлагает собственную интерпретацию "Образа мысли".

"Глубина моих работ может быть трактована по-разному, и в этом их ценность," — призналась Татьяна.

Сама художница, рассказывая о своем творческом пути, подчеркнула, что живопись для нее — это не просто способ самовыражения, а скорее, способ выжить и переосмыслить сложные жизненные ситуации.

"Я начала писать еще в институте, благодаря преподавателю, который увидел во мне способность передавать эмоции через цвет и форму, — вспоминает Татьяна. — Он буквально заставлял меня переживать ситуации, пропускать их через себя и выплескивать на холст. Но потом, на пятом курсе, я влюбилась и словно утратила этот дар".

Возвращение к живописи произошло после трагического события в жизни художницы. "После инсульта близкий человек, увидев мою картину "Инсульт", стал настаивать: "Пиши, Таня, пиши!" — делится Татьяна. — Так эти два с половиной года превратились в непрерывный поток вдохновения или, скорее, необходимости".

На вопрос о том, где она берет темы для своих работ, Татьяна лишь пожимает плечами: "Они приходят сами собой. Словно наслаиваются друг на друга, давят, требуют выхода. Я никогда не придерживаюсь какого-то определенного стиля. Просто беру кисть и пишу то, что вижу внутренним взором".

Увидеть "Образ мысли" Татьяны Лысовой можно до 16 августа.

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