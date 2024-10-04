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Газовая отрасль ТЭК

"Электрощит Самара" представит флагманскую разработку на главном газовом форуме года

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8–11 октября компания "Электрощит Самара" примет участие в Петербургском международном газовом форуме — 2024 (г. Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум").

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Компания "Электрощит Самара" представит флагманскую разработку — комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-80-10Н. Главной особенностью распределительных устройств восьмидесятой серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире.

Также в экспозиции компании будет представлено низковольтное распределительное устройство НКУ-СЭЩ-МВ. Модернизированные НКУ производства "Электрощит Самара" разрабатываются с учетом различных эксплуатационных условий и особенностей работы конкретного объекта, для их производства используются специальные материалы и компоненты, обеспечивающие надежную работу оборудования в разных климатических условиях.

Компания "Электрощит Самара" будет представлена компетентной делегацией руководителей и профильных специалистов, что позволит получить исчерпывающую информацию о продукции и возможностях сотрудничества, задать вопросы о развитии партнерских отношений и получить ответы на конкретные технические вопросы.

Приглашаем участников выставки посетить стенд компании Р 15.2 в "Пассаже".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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