"Электрощит Самара" представит флагманскую разработку на главном газовом форуме года

8–11 октября компания "Электрощит Самара" примет участие в Петербургском международном газовом форуме — 2024 (г. Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум").

Компания "Электрощит Самара" представит флагманскую разработку — комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-80-10Н. Главной особенностью распределительных устройств восьмидесятой серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире.

Также в экспозиции компании будет представлено низковольтное распределительное устройство НКУ-СЭЩ-МВ. Модернизированные НКУ производства "Электрощит Самара" разрабатываются с учетом различных эксплуатационных условий и особенностей работы конкретного объекта, для их производства используются специальные материалы и компоненты, обеспечивающие надежную работу оборудования в разных климатических условиях.

Компания "Электрощит Самара" будет представлена компетентной делегацией руководителей и профильных специалистов, что позволит получить исчерпывающую информацию о продукции и возможностях сотрудничества, задать вопросы о развитии партнерских отношений и получить ответы на конкретные технические вопросы.

Приглашаем участников выставки посетить стенд компании Р 15.2 в "Пассаже".