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Изделия "Электрощит Самара" включены в Реестр Минпромторга РФ

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Измерительные трансформаторы серии "ТОЛ-СЭЩ" производства "Электрощит Самара" включены Министерством промышленности и торговли РФ в Реестр промышленной продукции, изготовленной на территории РФ (Реестр Минпромторга).

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Включение измерительных трансформаторов в Реестр Минпромторга позволяет упростить процедуру подтверждения страны происхождения продукции компании, в состав которой включены трансформаторы серии "ТОЛ-СЭЩ".

"Наше предприятие стремится к максимальной локализации производимой продукции. Включение измерительных трансформаторов серии "ТОЛ-СЭЩ" в реестр Минпромторга — это важный шаг для "Электрощит Самара". Это подтверждение того, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и требованиям Российской Федерации. Уверен, что включение в Реестр Минпромторга поможет укрепить позиции компании на российском рынке и расширить географию поставок продукции", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.

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