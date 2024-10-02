Изделия "Электрощит Самара" включены в Реестр Минпромторга РФ

Измерительные трансформаторы серии "ТОЛ-СЭЩ" производства "Электрощит Самара" включены Министерством промышленности и торговли РФ в Реестр промышленной продукции, изготовленной на территории РФ (Реестр Минпромторга).

Включение измерительных трансформаторов в Реестр Минпромторга позволяет упростить процедуру подтверждения страны происхождения продукции компании, в состав которой включены трансформаторы серии "ТОЛ-СЭЩ".

"Наше предприятие стремится к максимальной локализации производимой продукции. Включение измерительных трансформаторов серии "ТОЛ-СЭЩ" в реестр Минпромторга — это важный шаг для "Электрощит Самара". Это подтверждение того, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и требованиям Российской Федерации. Уверен, что включение в Реестр Минпромторга поможет укрепить позиции компании на российском рынке и расширить географию поставок продукции", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.