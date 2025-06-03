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ИТ-холдинг Т1 стартовал серийное производство промышленного ПАК

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 запустил производство отечественного программно-аппаратного комплекса автоматизации технологических процессов (ПАК АСУ ТП) "СИЛАРОН". Выпуск осуществляется на контрактной основе на нескольких промплощадках. При выходе на проектную мощность, ориентировочно к 2030 году, компания рассчитывает производить 300 тыс. модулей в год. Уже в этом году планируется выпустить до 3500 для опытно-промышленной эксплуатации, далее производство АСУ ТП запустят в Чебоксарах, Калуге и Минске.

АСУ ТП "СИЛАРОН" — это современная российская система класса DCS (Distributed Control System). Решение, разработанное специалистами Т1 Интеграция, учитывает все требования промышленных предприятий и нормативы по импортозамещению. ПАК совместим с российскими процессорами и операционными системами, поддерживает распространенные промышленные протоколы, работает в круглосуточном режиме и позволяет менять оборудование или вносить изменения в конфигурацию без остановки производственного процесса.

Первой площадкой по производству ПАК стал Ижевский радиозавод (ИРЗ) — одно из ведущих предприятий радиоэлектронной отрасли. Производство на ИРЗ охватывает весь цикл: от изготовления плат и сборки модулей до тестирования и проведения FAT-испытаний (Factory Acceptance Test) с участием заказчиков. Качество контролируется как внутренними службами завода, так и представителями Т1 Интеграция — в Ижевске действует региональный офис холдинга.

Запуск производства "СИЛАРОН" связан с изменением структуры российского рынка. Уход зарубежных производителей освободил сегмент систем класса DCS в примерно 21 млрд рублей. Отрасли с непрерывными технологическими процессами — нефтехимия, металлургия, энергетика — нуждаются в надежных решениях. ПАК "СИЛАРОН" уже включен в ГИСП, проведена экспертиза ТПП.

"Недоступность иностранного оборудования и ПО критична для промышленных предприятий: компании не имеют доступа к обновлениям и техподдержке, что создает риски для безопасности и устойчивости производства. По некоторым оценкам, в 2024 году рынок решений АСУ ТП в промышленности составил 120 млрд рублей, а уже к 2027 году достигнет 218 млрд рублей, то есть ежегодный прирост будет около 27%. Это самый перспективный и нужный продукт для импортозамещения в сегменте промышленности. В этих условиях мы предложили отечественный ПАК "СИЛАРОН", соответствующий самым строгим требованиям к надежности и информационной безопасности, который позволит российским компаниям строить цифровую инфраструктуру без оглядки на внешние ограничения", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Сегодня рынок решений для автоматизации технологических процессов переживает качественный перелом. После ухода зарубежных вендоров российские предприятия, особенно в нефтехимии, нефтепереработке и химии, столкнулись с острой необходимостью в современных, гибких и масштабируемых системах управления. Мы сфокусировали усилия и ресурсы на том, чтобы предложить рынку продукт, который не уступает зарубежным аналогам по функциональности, надёжности и удобству, но при этом полностью соответствует актуальным предписаниям регуляторов и не требует использования иностранного ПО, " — комментирует Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

Гид потребителя

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