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Выставка SECURIKA MOSCOW 2025 выступила уникальной площадкой для обмена инновациями в сфере безопасности "Электрощит Самара" вышел на африканский континент "Электрощит Самара" объединит промышленность и искусство Электрощит Самара укрепляет позиции на рынке Ирака "Электрощит Самара" стал поставщиком оборудования для газохимического комплекса в Ленинградской области

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Выставка SECURIKA MOSCOW 2025 выступила уникальной площадкой для обмена инновациями в сфере безопасности

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце апреля 2025 г. в московском выставочном центре "Крокус Экспо" состоялась юбилейная, 30-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Выставка Securika Moscow является одним из главных мероприятий в отрасли безопасности. В этом году она прошла максимально масштабно и насыщенно. Единое выставочное пространство экспозиции составило более 17 000 кв. м, в ней приняли участие более 300 отечественных и зарубежных компаний. Выставку посетило более 20 тыс. человек. Было очень много российских и зарубежных гостей, в том числе представители государств — членов ЕАЭС и стран Ближнего Востока. Состоялось множество презентаций, встреч, обмен новыми контактами. Будущее индустрии безопасности формируется именно на таких масштабных мероприятиях.

Фото: предоставлено ГК "ИСП"

В числе участников выставки предприятия и компании из Самарской области. Некоторые из них поделились своими впечатлениями по ее итогам.

Компания ГК "ИСП" презентовала на выставке новые решения в области пожарной безопасности. "Для нас это была лучшая экспозиция за все 15 лет работы компании. Не только благодаря фантастическому стенду и огромному количеству новых контактов. За 3 дня мы провели целую серию теплых встреч с ведущими игроками отрасли и подготовили почву для нескольких стратегических партнерств. Потому что "ИСП" задает новую планку конкуренции. Мы конкурируем не внутри рынка с другими игроками, а с низкой культурой безопасности, стараемся внести соответствующие изменения в законодательство. И очень важно, что мы услышали поддержку этой позиции от многих наших коллег", — отметил Сергей Лекторович, основатель компании "ИСП". — Здесь мы презентовали новинку — модуль "ЗАРЯ" с системой дистанционного мониторинга. Именно он был отмечен специальной наградой конкурса "Лучший инновационный продукт" Securika Moscow 2025".

Три выставочных дня получились весьма насыщенными и для команды тольяттинской компании ООО "СЛТ Аква". Посетители выставки высоко оценили потенциал завода в технологии производства противопожарных полипропиленовых труб и фитингов SLT BLOCKFIRE. Генеральный директор компании "СЛТ Аква" Михаил Товмасян прокомментировал: "За восемь лет работы компания накопила богатое портфолио реализованных объектов по всей стране и за рубежом. Технологии сварки наших полипропиленовых труб и фитингов позволяют избежать работ с открытым огнем, что является важным условием пожарной безопасности для монтажа на действующих объектах. PP-R трубы и фитинги по сравнению с металлическими трубопроводами долговечны, надежны и экономичны. Это обеспечивает надежную и бесперебойную работу внутренних противопожарных водопроводов и автоматических систем пожаротушения".

Фото: предоставлено ООО "СЛТ Аква"

В условиях постоянного роста цен на строительные материалы, приводящих к удорожанию строительства, ужесточения технических стандартов, потенциальных заказчиков интересовали вопросы надежности и долговечности конструкций, качества материалов и гарантийного обслуживания. Технические специалисты СЛТ Аква подробно рассказывали о стандартах организации (СТО) по проектированию, монтажу, обслуживанию PP-R SLT BLOCKFIRE согласованных МЧС России и зарегистрированных в качестве нормативных документов по пожарной безопасности, о проведении сертификационных испытаний продукции, о СТО по противопожарной защите складских мезонинов и др.

В последний день работы выставку SECURIKA MOSCOW-2025 посетили студенты ведущих профильных вузов страны, в том числе из Академии ГПС МЧС России. Внимание молодёжи к этому сектору экономики обосновано, вопросы безопасного ведения бизнеса остро обсуждаются во всем мире. И российские компании стараются идти в ногу со временем, совершенствуя импортозамещающую технологию и внедряя инновации.

Гид потребителя

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Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,

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