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ГК "ИСП": "Повышение культуры пожарной безопасности и ответственности — наша общая задача"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках проведения учебно-методических сборов начальников инспекций пожарной безопасности территориальных органов Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошла экскурсия на производство ГК "Инновационные Системы Пожаробезопасности". Сотрудники Росгвардии познакомились с современными системами пожаротушения, разрабатываемыми на тольяттинском предприятии.

Фото: предоставлено ГК "ИСП"

Команда "ИСП" не только продемонстрировала гостям весь процесс производства модулей газового пожаротушения "ЗАРЯ" и "ИМПЕРАТОР", но и провела показательные натурные огневые испытания, подтвердившие эффективность и надежность данных систем.

Также представители Росгвардии и ведущие эксперты компании обменялись опытом обеспечения пожарной безопасности на ключевых объектах национальной инфраструктуры, обсудили вопросы организации и контроля противопожарной защиты на подведомственных объектах.

"Мы активно сотрудничаем с представителями всех надзорных ведомств, так или иначе отвечающих за пожарную безопасность, — отметил генеральный директор компании "ИСП" Роман Визгалин. — И мы всегда с удовольствием принимаем гостей, показываем производство и нашу продукцию, делимся информацией об инновационных разработках, поскольку считаем, что повышение культуры безопасности и ответственности — наша общая задача, большое и важное дело. И наша открытость — это один из факторов повышения уровня пожарной безопасности в России".

Напомним, что модули газового пожаротушения "ЗАРЯ" и "ИМПЕРАТОР" уже сейчас стоят на защите более 1500 ключевых объектов по всей России и за ее пределами, в том числе защищают объекты энергетики, телекоммуникации, медицины, транспортной инфраструктуры, промышленности и государственных ведомств.

В 2025 году компания ИСП также первой в отрасли объединила IT-технологии с газовым пожаротушением — инновационный модуль "ЗАРЯ" с блоком SNMP обеспечивает удаленный мониторинг систем, что особенно актуально для удаленных объектов и объектов с повышенным уровнем безопасности.

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