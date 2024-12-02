"Электрощит Самара" представит флагманские разработки на Форуме "Электрические сети"

3–5 декабря компания "Электрощит Самара" примет участие в Международном форуме "Электрические сети", который состоится в Москве, МВЦ "Крокус-Экспо".

Компания "Электрощит Самара" представит флагманское изделие — комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией СЭЩ-80-10Н, а также новые продукты: КРУ с воздушной изоляцией СЭЩ-85 и компактные распределительные устройства с твердой и элегазовой изоляцией серий Калибр Т и Калибр F. Главной особенностью данных распределительных устройств является то, что при их разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире.

Также в экспозиции компании будет представлено низковольтное распределительное устройство НКУ-СЭЩ-МВ. Современная серия НКУ производства "Электрощит Самара" разработана с учетом требований безопасности и отвечает текущим потребностям рынка по функциональной надежности, удобству эксплуатации и обслуживания. НКУ-СЭЩ-МВ обеспечивает электроснабжение ответственных потребителей, в том числе объектов со сложными технологическими процессами, которые не допускают перерывов электроснабжения.

Еще один вид производимой продукции — масляный трансформатор типа ТМГ-СЭЩ 63 кВА. Данный трансформатор является представителем линейки силовых трансформаторов с масляной изоляцией от компании "Электрощит Самара". Среди линеек силовых трансформаторов есть энергосберегающая серия, уровень потерь которой, удовлетворяет требованиям, указанным в СТО 34.01-3.2-011-2021 ПАО "РОССЕТИ" и Постановлении Правительства РФ № 600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности".

Компания "Электрощит Самара" будет представлена делегацией в составе руководителей и профильных специалистов, что позволит получить исчерпывающую информацию о продукции и возможностях сотрудничества, задать вопросы о развитии партнерских отношений и получить ответы на конкретные технические вопросы.

Приглашаем участников выставки посетить стенд компании: павильон № 2, зал № 8, стенд №А84.