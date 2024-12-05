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Подписан меморандум о взаимопонимании между "Электрощит Самара" и иракской компанией "Аль-Халяб"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Электрощит Самара", ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания "Аль-Халяб", специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российских технологий и решений.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Меморандум подписали генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов и генеральный директор компании "Аль-Халяб" Аль Мудафар Али Мохаммед Хусейн Хади.

В октябре представители крупной иракской компании "Аль-Халяб" посетили "Электрощит Самара". Для гостей была проведена экскурсия по производственной площадке Красная Глинка, ознакомили с решениями завода и культурой производства, продемонстрировав соответствие изготавливаемого оборудования мировым стандартам и готовность работать с международными проектами.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества на рынке Ирака, содействия в продвижении оборудования и решений в проектах Республики, стратегия выхода на ключевых заказчиков страны в нефтегазовой отрасли.

"Сотрудничество с "Аль-Халяб", одной из ведущих иракских нефтесервисных компаний, позволит нам предложить потребителям Ирака высококачественное оборудование по конкурентоспособным ценам. Мы уверены, что партнерство с "Аль-Халяб" будет долгосрочным и взаимовыгодным", — отметил Дмитрий Куприянов.

Меморандум закладывает основу для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в Ираке.

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