"Электрощит Самара" провел перспективные переговоры с иракскими партнерами

"Электрощит Самара" активно развивает экспортное направление, делая уверенные шаги по выходу на рынки не только СНГ, но и в страны Дальнего Зарубежья.

28 октября в рамках развития бизнеса со странами Ближнего Востока "Электрощит Самара" с деловым визитом посетили представители крупной иракской компании Al-Khalab for General Contracting Company LTD, выполняющей работы на ключевых объектах нефтегазовой отрасли, в лице генерального директора и технических специалистов.

Для гостей была проведена экскурсия по производственной площадке "Красная Глинка". Делегацию познакомили с решениями завода и культурой производства, продемонстрировав соответствие изготавливаемого оборудования мировым стандартам и готовность работать с международными проектами.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества на рынке Ирака, содействия в продвижении оборудования и решений в проектах Республики, стратегия выхода на ключевых заказчиков страны в нефтегазовой отрасли.