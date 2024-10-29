"Электрощит Самара" провел перспективные переговоры с иракскими партнерами

"Электрощит Самара" активно развивает экспортное направление, делая уверенные шаги по выходу на рынки не только СНГ, но и в страны Дальнего Зарубежья.
28 октября в рамках развития бизнеса со странами Ближнего Востока "Электрощит Самара" с деловым визитом посетили представители крупной иракской компании Al-Khalab for General Contracting Company LTD, выполняющей работы на ключевых объектах нефтегазовой отрасли, в лице генерального директора и технических специалистов.
Для гостей была проведена экскурсия по производственной площадке "Красная Глинка". Делегацию познакомили с решениями завода и культурой производства, продемонстрировав соответствие изготавливаемого оборудования мировым стандартам и готовность работать с международными проектами.
На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества на рынке Ирака, содействия в продвижении оборудования и решений в проектах Республики, стратегия выхода на ключевых заказчиков страны в нефтегазовой отрасли.
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Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?
Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,
Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....
Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...