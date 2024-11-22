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Изделия "Электрощит Самара" обеспечат электроснабжение Курской АЭС-2

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Электрощит Самара" изготовила комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-80-10Н для комплектования второго энергоблока Курской АЭС-2. Заказчиком выступило АО "Росатом Автоматизированные системы управления", входящая в состав Госкорпорации "Росатом".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В рамках договора предприятием изготовлено 159 комплектных распределительных устройств по классам безопасности 3Н и 2О, 122 из которых уже отгружены заказчику. Главной особенностью данной поставки является применение отечественной компонентной базы, в том числе выключателя ВВУ-СЭЩ-П производства "Электрощит Самара", который ранее также поставлялся в составе КРУ СЭЩ-70 для Ленинградской АЭС.

КРУ СЭЩ-80-10Н — флагманский продукт компании "Электрощит Самара". Главной особенностью распределительных устройств восьмидесятой серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире.

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