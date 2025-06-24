Директора по закупкам крупнейших компаний РФ посетили "Электрощит Самара"

19 июня "Электрощит Самара" посетили директора и руководители подразделений по закупочной деятельности крупнейших компаний РФ, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Они познакомились с деятельностью предприятия и всего Акрон Холдинга, узнали об истории завода, осмотрели цеха.

"Площадкой для визита был выбран "Электрощит Самара". Это самое крупное и репрезентативное предприятие "Акрон Холдинга". Мы получили много лестных комментариев, дали ответы на вопросы. Гости очень заинтересовались компанией. Я уверен, что благодаря этому визиту мы будем расширять наши кооперации с крупнейшими компаниями России", — рассказывал заместитель генерального директора по закупкам ГК "Акрон Холдинг" Антон Николаев.

2024-й в "Акрон Холдинге" в целом и в "Электрощит Самара" в частности был объявлен Годом закупочной деятельности. В этот период выстраивалась современная система закупок. Формат общения с поставщиками был переведен в режим онлайн, когда все процедуры находились в интернет-пространстве на специализированных электронных торговых площадках. Также проводились встречи с бизнес-сообществом, направленных на выстраивание понятного диалога в сфере закупок.

Директор по закупкам электротехнического дивизиона ГК "Акрон Холдинг" Павел Алябьев отметил: "Эта встреча продолжила череду публичных диалогов внутри профессионального сообщества закупщиков, между поставщиками, нашими ключевыми заказчиками. Мы готовы рассказать коллегам о тех подходах, которые применяем в рамках закупочных процедур и взаимодействия с партнерами по заключению договоров. Все мы объединены одним профессиональным комьюнити, поэтому наш диалог прямой, понятный, мы говорим на одном закупочном языке. Надеюсь, в будущем тенденция на развитие закупочной функции будет только множиться, будет развиваться, мы сможем внедрить те процессы, над которыми работаем сейчас".

"Я считаю, что это мероприятие очень полезно: сейчас перед нашей страной стоят новые вызовы. Взаимодействие с закупщиками из различных отраслей нашей промышленности позволяет получить много новой полезной информации, обменяться опытом. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем проводить подобные мероприятия", — прокомментировал событие заместитель генерального директора по поставкам и логистике "Электрощит Самара" Андрей Сидоров.