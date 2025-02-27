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Электрощит Самара укрепляет позиции на рынке Ирака

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов принял участие в 10-м заседании Российско-Иракской Межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 24–26 февраля в Багдаде под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра иностранных дел Республики Ирак Фуада Хусейна.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В повестке заседания обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической деятельности, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах, такой, например, как нефтегазовая, где накоплен солидный опыт плодотворного партнерства. Одним из ключевых вопросов стало участие российских компаний в гидроэнергетических проектах на территории Ирака.

Электрощит Самара активно развивает сотрудничество с иракскими партнерами. Так, в октябре 2024 года представители компании Аль-Халяб посетили самарское предприятие, ознакомились с ее историей и производимой продукцией. Уже в декабре на Международном форуме "Электрические сети" между компаниями был подписан Меморандум о взаимопонимании, определяющий намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российских технологий и решений.

По итогам 10-го заседания Российско-Иракской Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами был подписан итоговый протокол, в который были включены в том числе и предложения Электрощит Самара.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара: "Республика Ирак рассматривается как один из основных ближневосточных рынков, где продукция Электрощит Самара — крупнейшего российского электротехнического производителя — может быть очень востребована. Мы планируем активно участвовать в проектах, реализуемых в Ираке. Уже установлены прочные партнерские отношения с местными компаниями, и мы рассчитываем, что в ближайшее время наше оборудование появится на территории республики, что существенно увеличит товарооборот между нашими странами. Объем поставок может составить тысячи единиц продукции".

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