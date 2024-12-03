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"Электрощит Самара" объявил о начале стратегического партнерства с Chint Electric

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по продажам "Электрощит Самара" Иван Мишакин и заместитель генерального директора Chint Electric Олег Гореленков 3 декабря на международном форуме "Электрические сети — 2024".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Стороны договорились о локализации производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 110 — 220 кВ на площадке "Электрощит Самара".

"Подписание соглашения о сотрудничестве с Chint Electric — этап в развитии "Электрощит Самара". Совместная локализация производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 110-220 кВ позволит нам не только расширить наш производственный потенциал и предложить рынку высокотехнологичную продукцию, но и внесет значительный вклад в импортозамещение в критически важной отрасли. Уверен, что это партнерство принесет взаимную выгоду и станет мощным импульсом для развития российской электроэнергетики", — прокомментировал событие Иван Мишакин.

CHINT — частная китайская компания, основанная в 1984 году, является ведущим поставщиком комплексных интеллектуальных решений в области производства и распределения энергии (0,4 кВ-1150 кВ) в азиатском регионе. Производственная база CHINT насчитывает 26 фабрик в Китае и других регионах мира. Компания представлена в более чем 140 странах, имеет более 30 дочерних предприятий, более 20 логистических центров по всему миру, один из которых находится в России (Московская область).

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