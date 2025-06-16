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"Электрощит Самара" посетила бизнес-делегация Нижегородской области

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июня официальная бизнес-делегация Нижегородской области в составе 18 директоров и ведущих менеджеров промышленных компаний посетила "Электрощит Самара".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В рамках визита в сопровождении руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Владислава Зотова и директора МКУ городского округа Самара "Самарский бизнес-инкубатор" Елены Пудовой гости осмотрели цеха предприятия, посетили корпоративный музей "Электрощит Самара", узнали об истории компании и производимой продукции.

Ключевой целью визита стал обмен опытом по локализации производства. С 2022 года "Электрощит Самара" входит в состав крупнейшего российского промышленного холдинга полного цикла — ГК "Акрон Холдинг". Это дает компании возможность не зависеть от поставок комплектующих сторонними организациями и, как следствие, успешно развиваться, увеличивая портфель заказов и сокращая сроки исполнения обязательств перед партнерами.

"Представители организаций Нижегородской области, прибывшие в наш регион, заинтересованы в дальнейшем развитии своего бизнеса и взаимодействии с коллегами из Самары и Самарской области. Они изъявили большое желание посетить "Электрощит Самара" — крупное предприятие с большой историей. С вхождением в состав "Акрон Холдинга" компания претерпевает новое рождение: объемы производства, номенклатура выпускаемых изделий в разы увеличились, что, безусловно, не может не радовать", — отметил Владислав Зотов.

"Взаимодействие бизнес-структур российских регионов — серьезный этап локализации производства и промышленного развития каждой компании. "Электрощит Самара" как часть крупнейшего промышленного холдинга может предложить немало успешных кейсов партнерам, например, по срокам производства и поставки оборудования. Считаю, коллеги из Нижегородской области по достоинству оценят наш опыт и будут применять у себя", — сказала заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью "Электрощит Самара" Карина Багаева. 

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