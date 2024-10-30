"Электрощит Самара" стал участником международной выставки "Металл-Экспо 2024"

29 октября - 1 ноября "Электрощит Самара" участвует в 30-й Международной промышленной выставке "Металл-Экспо" в Москве в составе объединенной экспозиции ГК "Акрон Холдинг".

Компания "Электрощит Самара" представляет на выставке макет комплексного предложения "Акрон Холдинг" для нефтегазовой отрасли: уникальное предложение "под ключ" от одного производителя. В его состав входят распределительные устройства, соответствующие самым современным российским и международным стандартам, энергоэффективные трансформаторы, станции управления погружными насосами.

Приглашаем посетить стенд ГК "Акрон Холдинг", расположенный в павильоне 2.1, ЦВК "Экспоцентр".

Гости выставки смогут детально ознакомиться с перспективными разработками, новыми сервисами и прогрессивными моделями сотрудничества, а также задать интересующие их вопросы экспертам компаний Холдинга.