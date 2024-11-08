"Электрощит Самара" провел ярмарку кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса

8 ноября компания "Электрощит Самара" провела кооперации с малым и средним бизнесом Самарской области, выступив соорганизатором мероприятия. На площадке регионального центра "Мой бизнес" более 20 предпринимателей презентовали свою продукцию и услуги напрямую представителям крупнейшего производителя электротехнического оборудования.

Для проведения ярмарки компанией "Электрощит Самара" был сформирован список потребностей, которые мог бы обеспечивать местный бизнес. Заинтересованность во встрече с представителями электротехнического предприятия в таком формате проявили 18 самарских компаний.

"Сегодняшняя ярмарка организована при содействии регионального минпромторга специально для "Электрощит Самара". Это новый для нас инструмент для поиска подрядчиков, и отбор предпринимателей производился исходя из наших потребностей. В среднем порядка 36% от общего объема закупок "Электрощит Самара" производит у субъектов малого и среднего предпринимательства — в 2023 году в денежном отношении они составили 3,5 млрд рублей. Мы готовы наращивать закупки в этом сегменте — есть целый ряд направлений, которые наиболее эффективно обеспечивает именно малый бизнес. Плюсы очевидны — индивидуальный подход к потребностям индустриального партнера и упрощение процедуры переговоров и документооборота, ведь мы находимся в одном регионе", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

Об основных направлениях деятельности "Электрощит Самара", потребностях и правилах закупок предпринимателям рассказал заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистики "Электрощит Самара" Павел Алябьев.

Важнейшей частью мероприятия стал обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между "Электрощит Самара" и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками услуг и продукции. Обсуждалась конкретная номенклатура, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок.

Участники ярмарки обсудили все возможные аспекты сотрудничества, договорившись о продолжении диалога.

Необходимо отметить, компания Электрощит Самара в мае провела на своей территории День поставщика. Мероприятие собрало более 200 представителей компаний, осуществляющих производство и поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергетических и электротехнических компаний.

"Компания "Электрощит Самара" готова максимально открыто сотрудничать со всеми поставщиками независимо от их известности на взаимовыгодных условиях в поле конкурентной борьбы и равных прав для всех участников закупок, организуемых нашей компанией, для чего созданы все необходимые условия. В настоящее время большая часть закупок компании проходит на площадке B2B-Center. Только с начала 2024 года на ЭТП B2B-Center проведено более 500 торгов", — отметил заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистики "Электрощит Самара" Павел Алябьев.