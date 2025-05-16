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"Электрощит Самара" объединит промышленность и искусство

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Электрощит Самара" объявила о старте масштабного проекта по обновлению мурала, украшающего ограждение территории предприятия. Знаменитое изображение, ранее посвященное Чемпионату мира по футболу 2018 года, уступит место новой художественной композиции, символизирующей богатую историю завода и его развитие в составе группы компаний "Акрон Холдинг".

"Электрощит Самара", являющийся ключевым игроком на рынке электротехнического оборудования, в 2022 году вошел в состав ГК "Акрон Холдинг", одного из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла. Теперь мурал станет визуальным отражением этой трансформации, рассказывая историю становления предприятия и его уверенное движение вперед в составе мощной промышленной группы.

Решение о создании нового мурала также приурочено к празднованию 25-летнего юбилея "Акрон Холдинга" и является частью программы "Юбилейный вклад в искусство". Художественная композиция отразит ключевые направления деятельности, инновационные разработки и вклад компании в развитие экономики региона. Создание мурала станет еще одним инструментом популяризации промышленности и инженерного творчества среди молодежи, что является актуальным запросом современного общества.

Группа компаний "Акрон Холдинг" вносит значительный вклад в развитие культуры. При поддержке холдинга в самарском филиале Третьяковской галереи открылась выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда". Масштабный проект, подготовленный при поддержке ГК "Акрон Холдинг", представляет 52 произведения искусства из лучших музейных собраний России.

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы "Акрон Холдинг" поддержал проект по изготовлению мемориальных панно с изображением на горельефе двух полководцев: маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Эти скульптурные композиции, созданные талантливым народным художником России, членом-корреспондентом Академии художеств РФ, скульптором Владимиром Суровцевым, посвящены Параду Победы 1945 года и символизируют героизм советского народа.

Помимо этого, значительная часть мурала будет посвящена футбольному клубу "Акрон", который за короткий срок прошел путь от любительской команды до основного игрока Российской Премьер-Лиги.

"Обновление мурала — это не просто смена изображения, это знаковое событие, отражающее новую страницу не только в истории Электрощит Самара, но и всего региона — отметил генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов. — Мы гордимся тем, что такое славное предприятие как "Электрощит Самара" стало частью "Акрон Холдинга", и уверены, что новый мурал станет ярким символом нашего общего успеха и процветания на благо нашей страны".

Работы по созданию нового мурала планируется завершить к 1 июля 2025 года.

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