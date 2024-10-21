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Флагманское предприятие холдинга "АКОМ" отбилось от претензий на 1,4 млрд рублей

ЖИГУЛЕВСК. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Флагманское предприятие холдинга "АКОМ" АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" избежало необходимости платить около 1,4 млрд руб. по чужим долгам, сообщает "Самарское обозрение".

АО "АКОМ им. Игнатьева" — ключевое предприятие бизнес-группы, на котором исторически находятся основные производственные мощности. С декабря 2023 г. внесено в санкционный список США. Состояние компании непрозрачно, ее финансовые результаты не раскрываются с 2021 года. Тогда АКОМом декларировалась выручка в 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 468 млн руб., нераспределенная прибыль — более 2,3 млрд рублей.

"АКОМ-Инвест" в апреле 2023 г. признан банкротом, там введено конкурсное производство, управляющим назначен Игорь Ковалев. Контролирующий кредитор — ФНС, общий размер требований — около 2,4 млрд рублей. Как выяснилось в ходе налоговой проверки, предприятие использовалось для налоговой оптимизации — через него проводились мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, использовалась двойная бухгалтерия. Насчитанную недоимку в АКОМе гасить не стали, предпочтя опрокинуть в банкротство "АКОМ-Инвест".

К субсидиарной ответственности привлекли Лилию Игнатьеву как наследника Николая Игнатьева, Новикова и ГК "АКОМ". Судя по раскрытым судебным материалам, основные дискуссии развернулись вокруг АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева". По версии Ковалева, в бизнес-группе "АКОМ" "намеренно выстроена система получения незаконной налоговой выгоды". "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" является центром прибыли, компания "за счет получения незаконной налоговой выгоды привела к сбережению" суммы недоимки, выставленной "АКОМ-Инвестом". "Конкурсный управляющий в обоснование того, что ответчик являлся контролирующим должника лицом, ссылался на следующие обстоятельства: должник АО "АКОМ-Инвест" являлся "центром убытков", а АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" — "центром прибыли", то есть в группе лиц искусственно перераспределялась выручка таким образом, чтобы вся прибыль осела у ответчика, а все расходы — у должника, что и привело к его банкротству", — прокомментировала "СО" старший партнер Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Марина Жирова.

Суд с этой версией в итоге не согласился, им "не усмотрены обстоятельства, которые указывают на наличие бизнес-модели и вовлеченности АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", которая бы указывала фактически на искусственное создание ситуации контролирующими лицами "центра убытка" и "центра прибыли".

"Заявитель не доказал, что сторонами была реализована так называемая бизнес-модель "центр прибыли и убытков". Как установил суд, поставки АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" осуществлялись по рыночным ценам, поставки от ООО "АКОМ-Инвест" (банкрота по делу) лишь на треть покрывали потребности в сырье АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", и, более того, в последующем деятельность АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" и вовсе не претерпела изменений после ухода с рынка поставки сырья ООО "АКОМ-Инвест" и замены на других поставщиков", — комментирует решение суда адвокат Алина Анисимова, представитель АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" в судебном процессе.

По мнению Жировой, "помогли также ссылки на решения налоговых органов, которыми именно АО "АКОМ-Инвест", а не АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" признано выгодоприобретателем схем ухода от налогов".

Привлечение к субсидиарной ответственности АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" в корне меняло бы динамику всего конфликта бизнес-группы "АКОМ" с ФНС. Такое решение суда дало бы прямой доступ к главному активу аккумуляторного холдинга, позволило бы взыскать начисленную недоимку в полном объеме.

В первой инстанции спор по субсидиарной ответственности не закончится. Кроме него, основные надежды ФНС как основного кредитора "АКОМ-Инвеста" могут быть связаны с иском по взысканию дебиторской задолженности с "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", сумма претензий — 865 млн рублей. Этот процесс находится пока на начальной стадии.

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