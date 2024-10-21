Флагманское предприятие холдинга "АКОМ" отбилось от претензий на 1,4 млрд рублей

Флагманское предприятие холдинга "АКОМ" АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" избежало необходимости платить около 1,4 млрд руб. по чужим долгам, сообщает "Самарское обозрение".

АО "АКОМ им. Игнатьева" — ключевое предприятие бизнес-группы, на котором исторически находятся основные производственные мощности. С декабря 2023 г. внесено в санкционный список США. Состояние компании непрозрачно, ее финансовые результаты не раскрываются с 2021 года. Тогда АКОМом декларировалась выручка в 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 468 млн руб., нераспределенная прибыль — более 2,3 млрд рублей.

"АКОМ-Инвест" в апреле 2023 г. признан банкротом, там введено конкурсное производство, управляющим назначен Игорь Ковалев. Контролирующий кредитор — ФНС, общий размер требований — около 2,4 млрд рублей. Как выяснилось в ходе налоговой проверки, предприятие использовалось для налоговой оптимизации — через него проводились мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, использовалась двойная бухгалтерия. Насчитанную недоимку в АКОМе гасить не стали, предпочтя опрокинуть в банкротство "АКОМ-Инвест".

К субсидиарной ответственности привлекли Лилию Игнатьеву как наследника Николая Игнатьева, Новикова и ГК "АКОМ". Судя по раскрытым судебным материалам, основные дискуссии развернулись вокруг АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева". По версии Ковалева, в бизнес-группе "АКОМ" "намеренно выстроена система получения незаконной налоговой выгоды". "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" является центром прибыли, компания "за счет получения незаконной налоговой выгоды привела к сбережению" суммы недоимки, выставленной "АКОМ-Инвестом". "Конкурсный управляющий в обоснование того, что ответчик являлся контролирующим должника лицом, ссылался на следующие обстоятельства: должник АО "АКОМ-Инвест" являлся "центром убытков", а АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" — "центром прибыли", то есть в группе лиц искусственно перераспределялась выручка таким образом, чтобы вся прибыль осела у ответчика, а все расходы — у должника, что и привело к его банкротству", — прокомментировала "СО" старший партнер Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Марина Жирова.

Суд с этой версией в итоге не согласился, им "не усмотрены обстоятельства, которые указывают на наличие бизнес-модели и вовлеченности АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", которая бы указывала фактически на искусственное создание ситуации контролирующими лицами "центра убытка" и "центра прибыли".

"Заявитель не доказал, что сторонами была реализована так называемая бизнес-модель "центр прибыли и убытков". Как установил суд, поставки АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" осуществлялись по рыночным ценам, поставки от ООО "АКОМ-Инвест" (банкрота по делу) лишь на треть покрывали потребности в сырье АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", и, более того, в последующем деятельность АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" и вовсе не претерпела изменений после ухода с рынка поставки сырья ООО "АКОМ-Инвест" и замены на других поставщиков", — комментирует решение суда адвокат Алина Анисимова, представитель АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" в судебном процессе.

По мнению Жировой, "помогли также ссылки на решения налоговых органов, которыми именно АО "АКОМ-Инвест", а не АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" признано выгодоприобретателем схем ухода от налогов".

Привлечение к субсидиарной ответственности АО "АКОМ имени Н. М. Игнатьева" в корне меняло бы динамику всего конфликта бизнес-группы "АКОМ" с ФНС. Такое решение суда дало бы прямой доступ к главному активу аккумуляторного холдинга, позволило бы взыскать начисленную недоимку в полном объеме.

В первой инстанции спор по субсидиарной ответственности не закончится. Кроме него, основные надежды ФНС как основного кредитора "АКОМ-Инвеста" могут быть связаны с иском по взысканию дебиторской задолженности с "АКОМ имени Н. М. Игнатьева", сумма претензий — 865 млн рублей. Этот процесс находится пока на начальной стадии.