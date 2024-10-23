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На предприятии "ИСП" появился эталонный участок сборки модуля "Заря"

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В группе компаний "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП") успешно завершен пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства. Это важное событие произошло в рамках национального проекта "Производительность труда" при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК).

Фото: предоставлено ООО "Инновационные системы пожаробезопасности"

Компания "ИСП" специализируется на разработке и производстве систем газового пожаротушения. В частности, уникального модуля газового пожаротушения "ЗАРЯ", который завоевал широкую популярность на российском рынке. Продукция компании включает в себя современные системы пожарной безопасности, которые помогают предотвратить разрушительные последствия огня, обеспечивая защиту материальных ценностей и здоровья людей. В марте 2024 года компания вошла в национальный проект "Производительность труда".

"Наша цель — увеличить количество выпускаемой продукции и тем самым увеличить выручку компании путем внедрения бережливого производства и оптимизации процессов", — прокомментировал цель вступления в национальный проект генеральный директор "ИСП" Роман Визгалин.

Работа по внедрению проекта началась с создания рабочей группы обучения практикам бережливого производства и отработке новых знаний на эталонном участке. Это экспериментальная площадка, где на протяжении полугода шло изучение инструментов и техник бережливого производства, поиск проблемных областей, обкатка нововведений на практике и анализ их эффективности. На "ИСП" эталонным участком стал участок сборки модулей "Заря", откуда впоследствии полученный опыт перенесут на другие производственные линии. В числе первых проработанных и внедренных идей: исключение семи видов потерь на участке сборки.

"Собрали первичные данные по трудозатратам, рассчитали сколько продукции изготавливается, провели анализ, составили текущую карту потока и наметили цель на полгода. Параллельно был составлен график внедрения на эталонный участок сборки, на основании собранной статистики", — рассказал ведущий инженер-технолог "ИСП" Евгений Глинкин.

В эти полгода начали внедрять и фиксировать первые положительные результаты от внедрения ежедневных KPI, производственный анализ, матрица компетенций и система 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование).

"Использование системы "5С" позволило оптимизировать места хранения инструментов, создать более комфортные условия для сотрудников и начать разработку стандартов рабочих мест. С помощью производственного анализа сотрудники компании научились выявлять системные проблемы и решать их. Определив места размещения комплектующих, сократили потери времени при производственных процессах", — отметил руководитель проекта РЦК в Самарской области Александр Журавлев.

В настоящее время проходит процесс обкатки ракс-системы, которая позволит сократить время перемещения модулей на участке сборки на 38% — с 6 минут до 3,7, освободить одного работника и в дальнейшем перевести его на вакантную должность. И, самое главное, по расчетам выработка в смену вырастет до 8% на человека. В плане, разработанном рабочей группой, содержится порядка 80 улучшений и идей по устранению разнообразных "ловушек времени", которые будут внедрены в ближайшее время.

Успех рабочей группы ГК "ИСП" был отмечен благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли Самарской области.

Гид потребителя

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