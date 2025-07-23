В Центре обучения Электрощит Самара открыт "Учебный полигон" по подготовке слесарей-электромонтажников

На территории предприятия начал работать "Учебный полигон", который стал частью Центра обучения Электрощит Самара. Его деятельность направлена на получение новичками компании, не имеющих опыта работы, знаний и навыков по специальности "слесарь-электромонтажник".

В перспективе "Учебный полигон" станет площадкой для обучения студентов профильных специальностей стратегического партнера Электрощит Самара — Самарского Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Это уникальная возможность изучать азы будущей профессии непосредственно на производстве.

Комплексная работа Центра обучения направлена на адаптацию новых сотрудников, повышение квалификации опытных специалистов компании, обучение через "Школу внутренних тренеров", чтобы впоследствии не только передавать опыт и знания новому поколению профессионалов, но и привносить новое, инновационное в деятельность компании и изготавливаемое электротехническое оборудование. Развитие онлайн-обучения через создание электронных курсов, а также реализация программ кадрового резерва, "Академия инжиниринга", "Школа мастеров" являются приоритетными направлениями в работе по повышению кадрового потенциала сотрудников.

Обучение слесарей-электромонтажников длится две недели. Программа состоит из двух частей. На первой неделе слушатели знакомятся со спецификой работы на Электрощит Самара, особенностями сборки комплектных и низковольтных распределительных устройств, проходят электронные курсы по основам профессии. Затем ученики сдают экзамен в виде тестирования.

Вторая неделя — практика. Новички занимаются на "Учебном полигоне", оборудованном всем необходимым инструментарием. Учебные места являются макетами реальных рабочих мест и соответствуют принципам бережливого производства. Здесь отрабатываются полученные знания: монтаж и сборка узлов, демонтаж вторичных цепей, проверка сборки на соответствие чертежам и схемам и многое другое.

Далее — итоговая практическая работа, после успешной сдачи которой слушатели готовы к полноценной работе на предприятии.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:

"Учебный полигон" Электрощит Самара — важная составляющая всей работы нашей компании, нацеленной на перспективу. Он позволяет нам быть уверенными в завтрашнем дне. Обучение с нуля — это отличная возможность давать новичкам именно те знания и умения, которые сегодня необходимы на рынке труда. Уверен, в будущем выпускники "Учебного полигона" станут востребованными специалистами, преданными своему делу и нашей компании".