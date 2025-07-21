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В Электрощит Самара состоялась торжественная церемония награждения сотрудников

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 июля в рамках праздничной недели, посвящённой 82-летию АО "ГК Электрощит — ТМ Самара", состоялась торжественная церемония награждения сотрудников предприятия благодарственными письмами и наградами от органов государственной власти.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов, врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов и глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Вячеслав Коновалов.

В рамках церемонии звучали слова признательности и уважения в адрес тех, кто внес значительный вклад в развитие предприятия и региона. "Электрощит Самара — одна из опор промышленности региона. Это не просто предприятие, а команда, создающая решения для развития и безопасности инфраструктуры. Поздравляю вас с 82-летием и желаю процветания!" — поздравил коллектив Владислав Зотов.

Награды и благодарственные письма получили более 30 сотрудников компании, представляющих различные цеха и службы, от сборочных участков до инженерных и логистических подразделений.

"Благодаря труду своих сотрудников и внедрению инновационных решений Электрощит Самара уверенно развивается, реализует масштабные проекты и расширяет горизонты сотрудничества с крупнейшими предприятиями России", — сказал Сергей Тишин.

Кроме того, в этом году впервые было присуждено звание "Заслуженный ветеран завода". Награду получили пять сотрудников, чей трудовой путь на Электрощит Самара составляет от 30 до 40 лет. Их история — это история самого предприятия: преданность, мастерство, верность делу.

"Каждая награда сегодня — это не просто благодарность, а символ глубокого уважения к людям, которые своим трудом формируют настоящее и будущее завода. Особенно важно, что мы отмечаем тех, кто прошёл с Электрощит Самара десятилетия — наших ветеранов. Спасибо вам за силу, знания, честность и преданность делу", — поздравил работников Дмитрий Куприянов.

Праздничная неделя на заводе включала не только церемонию награждения, но и творческие мастер-классы, детские экскурсии, открытие Доски Почёта на производственных площадках на Красной Глинке и заводе "Русский Трансформатор", а также другие мероприятия, объединяющие сотрудников и укрепляющие корпоративный дух.

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