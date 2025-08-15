16+
Тольяттинец украл несколько бензопил, чтобы устроиться на работу Замглавы ДУИ Самары Евгению Кальченко продлили содержание под стражей на 48 часов В Отрадном конфисковали авто у водителя, отказавшегося от медосвидетельствования Пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ в Самаре выплатил 36 млн рублей штрафа Глава СК РФ затребовал доклад по делу о продаже квартиры самарской пенсионерки мошенникам

Преступления Происшествия

Тольяттинец украл несколько бензопил, чтобы устроиться на работу

ТОЛЬЯТТИ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти 43-летний ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за кражи строительного инструмента, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился предприниматель, который сообщил о ночной краже инструмента из принадлежавшего ему торгового павильона.

Прибывшие по указанному потерпевшим адресу полицейские выяснили, что злоумышленник похитил три бензопилы и один двигатель к ним. Материальный ущерб составил порядка 45 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник проник в торговое помещение путем повреждения входной двери. По отпечаткам пальцев криминалисты установили личность подозреваемого, после чего оперативники задержали мужчину на одной из улиц города.

Подозреваемый признал свою вину. Он пояснил полицейским, что украл несколько бензопил, чтобы устроиться на работу строителем со своим инструментом.

В присутствии понятых оперативники изъяли похищенное в квартире задержанного. В настоящее время инструмент возвращен законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. 

