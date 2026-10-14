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Экономика и бизнес

Производитель энергосберегающего оборудования из Тольятти вошел в 100 лучших креативных проектов страны

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России завершило отбор Нацпрограммы "Креативный код. Россия" и объявило финалистов. В топ-100 вошли лучшие проекты, которые представят свои результаты на итоговом мероприятии в Санкт-Петербурге в рамках Дней Креативной экономики 28–30 октября.

Фото: предоставлено компанией "Технологии промышленного энергосервиса"

В список ста финалистов вошла компания "Технологии промышленного энергосервиса" — резидент технопарка "Жигулевская долина". Разработки ТПЭС помогают предприятиям экономить до 35% электроэнергии без потери производительности.

В компании работает 15 человек, продукция предприятия внесена в реестр инновационной продукции ПАО "Газпром", в 2021 году оборудование представляли на бизнес-миссии в ОАЭ. Сейчас компания реализует систему "АЭМ — Аудит" — она помогает следить за состоянием оборудования и прогнозировать, когда потребуется ремонт. Главный вызов — включить мероприятия по энергоэффективности в паспорт соответствующей госпрограммы РФ.

"Участие в программе "Креативный код. Россия" — это возможность представить свой проект на федеральном уровне, попробовать свои силы, поконкурировать с другими проектами. Программа очень интересная и полезная — много образовательных, практических кейсов. Я увидел в этом возможность показать свой проект с другой стороны — креативной. В программе также ищу единомышленников. Тех, кто готов менять культуру потребления энергии", — рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Потапов.

Отбор был многоступенчатым. Сначала участники учились и консультировались с куратором программы на образовательной платформе, где разрабатывали проект развития собственного бизнеса. Затем они защищали свои идеи перед экспертной комиссией в формате онлайн. Успешная презентация проекта давала шанс попасть в отбор на место в топ-100.

"Поздравляем компанию "Технологии промышленного энергосервиса" с заслуженным успехом. Такие проекты показывают, что креативная экономика — это не только дизайн, медиа или архитектура, но и инновационные промышленные технологии, которые дают реальный экономический эффект. Важно, что компания выросла в среде "Жигулевской долины" — это подтверждает, что региональная инфраструктура поддержки бизнеса работает на результат, и технологические разработки из Самарской области успешно конкурируют на федеральном уровне. Уверен, что попадание в число финалистов программы откроет перед проектом новые партнерства, рынки сбыта и возможности для масштабирования", — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Оценивали работы представители Минэкономразвития России, Правительства Санкт-Петербурга, региональных Центров "Мой бизнес", Агентства стратегических инициатив и другие.

"2500 предприятий из 89 регионов, 2 миллиона просмотров открытых эфиров — за этими цифрами стоит главный результат программы: креативная экономика стимулирует развитие регионов, а увеличение креативного компонента ведет к увеличению производительности и добавленной стоимости в традиционных сферах бизнеса. В ходе прохождения программы финалисты показали свою готовность масштабироваться, выходить на новые рынки и встраиваться в кооперационные цепочки с крупным бизнесом. Именно эта готовность к росту, подкрепленная системной поддержкой государства, формирует новый облик российской экономики — экономики, где талант, традиция и предпринимательская смелость работают на результат в каждом, даже самом отдаленном регионе", — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Мегапроект "Креативный код. Россия" стартовал 10 июня этого года и состояла из двух этапов. Первый — открытый общероссийский трек "Бизнес 2026. Перезагрузка" — собрал около 2 млн просмотров серии из четырех прямых эфиров. Основной аудиторией стали действующие предприниматели в возрасте 35–45 лет. Главный акцент — методология "продукт — производство — продажи", нацеленная на поиск партнеров и выстраивание связей между брендами.

Второй этап — образовательная программа "Креативный потенциал. Распаковка" — подтвердил спрос на отраслевой подход. Среди участников 70% — индивидуальные предприниматели, остальные — ООО и АО.

По отраслям картина такая: больше всего бизнеса из производственного сектора — 31,1%, затем идут НХП — 20%, пищевая промышленность и гастрономия — 13,9%, ИТ — 9,6%, туризм — 8,6% и прочие креативные услуги — 11,8%. 

Стратегическим партнером программы выступило АСИ, банком-партнером — СБЕР. Партнер специального трека "Бережливые технологии" — Правительство Москвы, партнер эфиров — VK Реклама. Интеллектуальный партнер — издательство "МИФ", информационный — журнал "Эксперт".

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