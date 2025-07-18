В Самаре откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина

В пятницу, 25 июля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина "Земля и люди" (0+).
Сергей Чернухин родился 5 июня 1960 г. в Куйбышеве в семье известного художника — живописца Горация Чернухина. Первые уроки рисования получил у отца. В 1979 г. окончил Ташкентское Республиканское художественное училище им. П. Бенькова, класс педагога Плетухина. В 1984 г. окончил монументально-декоративное отделение Ташкентского театрально-художественного института им. Островского.
Сергей Чернухин — монументалист, живописец, автор станковых картин, пейзажей, натюрмортов, портретов, член Союза художников России 1997 года. Он говорит, что искусство — это часть природы, увиденная через темперамент, из которого создается художественное произведение. Живопись, как вид искусства, обладает огромным содержательным и выразительным потенциалом, способным передать, как все богатство красоты, так и сложности жизни.
"Земля люди" — основная тема творчества художника. В серии натюрмортов художник выходит за привычные рамки жанра: изображение овощей ("Свекла", "Капуста", "Крестьянский натюрморт", "Волжские травы" "Желтый мотылек") показаны как целый "космос", заключенный в символе "Вечный хлеб", "Труд человеческий". Натюрморты с деревенскими старинными предметами, рыбой, восточные натюрморты, в них отстраненно, через мир вещей, раскрыты сложности и противоречия человеческой жизни. Тему Волги Сергей Чернухин продолжает в серии жанровых картин: "Сказки Жигулей", "Ветер с Волги", "Леший", "Мелодия", "Пан", "Рыбаки".
Выставку можно будет увидеть до 16 августа.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее