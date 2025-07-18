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В Самаре откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 июля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина "Земля и люди" (0+).

Сергей Чернухин родился 5 июня 1960 г. в Куйбышеве в семье известного художника — живописца Горация Чернухина. Первые уроки рисования получил у отца. В 1979 г. окончил Ташкентское Республиканское художественное училище им. П. Бенькова, класс педагога Плетухина. В 1984 г. окончил монументально-декоративное отделение Ташкентского театрально-художественного института им. Островского.

Сергей Чернухин — монументалист, живописец, автор станковых картин, пейзажей, натюрмортов, портретов, член Союза художников России 1997 года. Он говорит, что искусство — это часть природы, увиденная через темперамент, из которого создается художественное произведение. Живопись, как вид искусства, обладает огромным содержательным и выразительным потенциалом, способным передать, как все богатство красоты, так и сложности жизни.

"Земля люди" — основная тема творчества художника. В серии натюрмортов художник выходит за привычные рамки жанра: изображение овощей ("Свекла", "Капуста", "Крестьянский натюрморт", "Волжские травы" "Желтый мотылек") показаны как целый "космос", заключенный в символе "Вечный хлеб", "Труд человеческий". Натюрморты с деревенскими старинными предметами, рыбой, восточные натюрморты, в них отстраненно, через мир вещей, раскрыты сложности и противоречия человеческой жизни. Тему Волги Сергей Чернухин продолжает в серии жанровых картин: "Сказки Жигулей", "Ветер с Волги", "Леший", "Мелодия", "Пан", "Рыбаки".

Выставку можно будет увидеть до 16 августа.

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