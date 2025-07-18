Стало известно, где в области временно отключат электричество с 21 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.07.2025 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п.М. Томылово (ул. Набережная);

21.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Советская, ул. Ленинградская)

21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

22.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Солнечная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Березовая Грива п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

Новые Дачи Булгари парк (ул. Цветочная).

24.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

24.07.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ягодный

24.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки (ул. Речная).

29.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Жгиз ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Мастрюковская, ул. Дубравная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.