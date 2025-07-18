Стало известно, где в области временно отключат электричество с 21 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.07.2025 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
п.М. Томылово (ул. Набережная);
21.07.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. Чапаевск (ул. Советская, ул. Ленинградская)
21.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
22.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).
24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Солнечная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).
24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Березовая Грива п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).
24.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
Новые Дачи Булгари парк (ул. Цветочная).
24.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
24.07.2025 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Ягодный
24.07.2025 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки (ул. Речная).
29.07.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Жгиз ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Мастрюковская, ул. Дубравная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.