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Корпоративный музей "Электрощит Самара" признали одним из лучших в России

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нижнем Новгороде 3 октября состоялся финал VI Национальной премии "Корпоративный музей". В числе претендентов на победу были выставочные пространства организаций и предприятий со всей России. В их числе и корпоративный музей "Электрощит Самара" им. Ю.В.Егорова, представленный в номинации "Открытие года".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Экспертная комиссия конкурса присудила корпоративному музею Электрощит Самара третье место. Специалисты высоко оценили особенности современной интерактивной экспозиции, которая рассказывает историю завода от скромных ремонтных мастерских до крупнейшего производителя электротехнического оборудования.

"Для меня приятно и ценно такое признание нашего музея. Получить высокую оценку экспертов в таком престижном конкурсе - это большая честь. Это подтверждает, что мы идем в верном направлении и наша работа приносит результаты. Музей играет важную роль в сохранении истории и продвижении бренда "Электрощит Самара". Мы стремимся к тому, чтобы экспозиция была интересна и полезна каждому посетителю - от сотрудников и ветеранов до школьников. И уже есть идеи, как и дальше развивать наш музей", - рассказала администратор корпоративного музея "Электрощит Самара" им. Ю.В.Егорова Мария Беткер.

Музей Электрощит Самара им. Ю.В.Егорова открылся в 2023 году в честь 80-летия компании. Экспозиция музея посвящена истории и развитию завода, его значимым проектам и достижениям, а также людям, которые создавали и создают историю Электрощит Самара.

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