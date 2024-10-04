Корпоративный музей "Электрощит Самара" признали одним из лучших в России

В Нижнем Новгороде 3 октября состоялся финал VI Национальной премии "Корпоративный музей". В числе претендентов на победу были выставочные пространства организаций и предприятий со всей России. В их числе и корпоративный музей "Электрощит Самара" им. Ю.В.Егорова, представленный в номинации "Открытие года".

Экспертная комиссия конкурса присудила корпоративному музею Электрощит Самара третье место. Специалисты высоко оценили особенности современной интерактивной экспозиции, которая рассказывает историю завода от скромных ремонтных мастерских до крупнейшего производителя электротехнического оборудования.

"Для меня приятно и ценно такое признание нашего музея. Получить высокую оценку экспертов в таком престижном конкурсе - это большая честь. Это подтверждает, что мы идем в верном направлении и наша работа приносит результаты. Музей играет важную роль в сохранении истории и продвижении бренда "Электрощит Самара". Мы стремимся к тому, чтобы экспозиция была интересна и полезна каждому посетителю - от сотрудников и ветеранов до школьников. И уже есть идеи, как и дальше развивать наш музей", - рассказала администратор корпоративного музея "Электрощит Самара" им. Ю.В.Егорова Мария Беткер.