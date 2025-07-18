Тольяттинцам показали производство гражданских беспилотников

Компания "Транспорт будущего" распахнула двери своего предприятия, организовав для всех желающих экскурсию на производственную площадку. Мероприятие посетили 250 тольяттинцев, которым интересны современные технологии и производство гражданских беспилотников.

Дни открытых дверей "Транспорта будущего" регулярно собирают большое количество посетителей.

Во время экскурсии гости увидели основные производственные процессы: современное оборудование с ЧПУ, цеха по изготовлению деталей для двигателей и сборки агродронов, а также центр управления полетами. Особый интерес вызвал полёт беспилотника С-80 и проект "Инженерное училище" для сотрудников — на все вопросы гости получили подробные ответы.

Исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил значимость подобных мероприятий:

"Дни открытых дверей, которые регулярно проводит наша компания, подчеркивают роль инноваций в современной промышленности, демонстрируют технологичное будущее и способствуют укреплению связей с жителями города. Многие наши гости интересуются вакансиями в компании, а некоторые становятся ее специалистами. Очень приятно видеть заинтересованность гостей в нашем предприятии, и мы продолжим проведение дней открытых дверей в будущем".