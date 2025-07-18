16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинцам показали производство гражданских беспилотников Космос в "коробке": студент из Самары развивает сферу производства спутников Российские ученые рассчитали параметры идеального "сердца" для плазменного двигателя наноспутников Министр сельского хозяйства РФ посетила площадку "Транспорт будущего" Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Тольяттинцам показали производство гражданских беспилотников

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Транспорт будущего" распахнула двери своего предприятия, организовав для всех желающих экскурсию на производственную площадку. Мероприятие посетили 250 тольяттинцев, которым интересны современные технологии и производство гражданских беспилотников.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Дни открытых дверей "Транспорта будущего" регулярно собирают большое количество посетителей.

Во время экскурсии гости увидели основные производственные процессы: современное оборудование с ЧПУ, цеха по изготовлению деталей для двигателей и сборки агродронов, а также центр управления полетами. Особый интерес вызвал полёт беспилотника С-80 и проект "Инженерное училище" для сотрудников — на все вопросы гости получили подробные ответы.

Исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил значимость подобных мероприятий:

"Дни открытых дверей, которые регулярно проводит наша компания, подчеркивают роль инноваций в современной промышленности, демонстрируют технологичное будущее и способствуют укреплению связей с жителями города. Многие наши гости интересуются вакансиями в компании, а некоторые становятся ее специалистами. Очень приятно видеть заинтересованность гостей в нашем предприятии, и мы продолжим проведение дней открытых дверей в будущем".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3