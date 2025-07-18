Тольяттинцам показали производство гражданских беспилотников

Компания "Транспорт будущего" распахнула двери своего предприятия, организовав для всех желающих экскурсию на производственную площадку. Мероприятие посетили 250 тольяттинцев, которым интересны современные технологии и производство гражданских беспилотников.
Дни открытых дверей "Транспорта будущего" регулярно собирают большое количество посетителей.
Во время экскурсии гости увидели основные производственные процессы: современное оборудование с ЧПУ, цеха по изготовлению деталей для двигателей и сборки агродронов, а также центр управления полетами. Особый интерес вызвал полёт беспилотника С-80 и проект "Инженерное училище" для сотрудников — на все вопросы гости получили подробные ответы.
Исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил значимость подобных мероприятий:
"Дни открытых дверей, которые регулярно проводит наша компания, подчеркивают роль инноваций в современной промышленности, демонстрируют технологичное будущее и способствуют укреплению связей с жителями города. Многие наши гости интересуются вакансиями в компании, а некоторые становятся ее специалистами. Очень приятно видеть заинтересованность гостей в нашем предприятии, и мы продолжим проведение дней открытых дверей в будущем".
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....