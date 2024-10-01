В России сертифицировали агробеспилотник S-80 компании "Транспорт будущего"

Агропромышленный дрон S-80 компании "Транспорт будущего" стал первым в России сертифицированным беспилотником весом более 30 кг. Это важный этап: аппарат получил сертификат типа и теперь может использоваться для коммерческих работ. Производство агродрона S-80 находится в Тольятти и Белгородской области.

Агропромышленный дрон S-80 компании "Транспорт будущего" стал первым в России сертифицированным беспилотником весом более 30 кг. Это важный этап - аппарат получил сертификат типа и теперь может использоваться для коммерческих работ. Производство агродрона S-80 находится в Тольятти и Белгородской области.

Беспилотник S-80 предназначен для распыления удобрений и средств защиты растений, имеет полезную нагрузку 40 кг и может обрабатывать до 18 гектаров в час. Теперь это первая серийная модель беспилотника в стране, получившая сертификат типа. Агродрон S-80 производят ежемесячно на двух площадках - в Тольятти и Белгородской области в количестве 100 единиц. К концу года этот показатель должен вырасти до 100 беспилотников на каждой из площадок, а уже в следующем году "Транспорт будущего" планирует выпускать 250 агродронов ежемесячно.

Получение сертификата типа - ключевой этап развития проекта беспилотников. Об этом говорит генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко: "В очередной раз мы реализовали намеченные планы и теперь можем полноценно выполнять коммерческие работы в полях на отечественных беспилотниках. Массовое применение агродронов в сельском хозяйстве - вопрос времени. По оценке экспертов, рынок уже к 2030 году составит около 70 млрд рублей, для этого должны работать более чем 16 тысяч аппаратов. В наших планах - стать лидерами отрасли беспилотников".

Следующий этап - получение сертификата модели S-80 для доставки на короткие и средние расстояния. Такой беспилотник может перевозить грузы массой до 20 килограммов на расстояние до 15 километров. Работы над моделью продолжаются, и компания "Транспорт будущего" рассчитывает, что беспилотник для доставки будет сертифицирован в ближайшие месяцы.

"Лицензирование и сертификация аппарата - основа для начала масштабного применения беспилотников. Наша компания благодарна Росавиации, Министерству транспорта России и другим ведомствам, с которыми получилось построить эффективную сертификационную работу, дорабатывать требования и процедуры для всех разработчиков, производителей, эксплуатантов БАС", - комментирует Юрий Козаренко.