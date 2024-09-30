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Экономика и бизнес

Компания "Транспорт будущего" продемонстрировала жителям региона свои возможности

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 сентября компания "Транспорт будущего" провела на своей научно-производственной площадке в ОЭЗ в Тольятти День открытых дверей. Это новое современное предприятие производит беспилотные летательные аппараты, необходимые для использования в самых разных сферах и отраслях.

Фото: Виталий Архиреев

Как работает производство летательных аппаратов — узнать было интересно и познавательно каждому. На мероприятие были приглашены разновозрастные группы людей, которые смогли воочию увидеть производство комплектующих, а также сборку готовых изделий. Организаторы позаботились о том, чтобы погружение в тему происходило максимально полно. Любой присутствующий мог подержать в руках пульт летательного аппарата, понять, как он летает, надеть специальные очки, увидеть центр управления полетом и почувствовать себя пилотом дрона. Посетители не просто осмотрели все вокруг — они буквально ощутили, как работают современные технологии, оценили масштаб производства будущего.

Константин Яшин, генеральный директор научно-производственного центра, рассказал: "На наших площадках производство начинается с самого нуля и заканчивается уже готовым изделием. Непосредственно здесь производятся агродроны и логистические дроны нашим якорным резидентом — компанией "Транспорт будущего". Всего на данный момент у нас 40 резидентов, которые подписали соглашение с нами. Здесь происходит и заказ разработки, и заказ применения изделий, и производство первого прототипа. Видов взаимодействия — огромное количество".

Безусловно, "Транспорт будущего" и весь научно-производственный центр живут и развиваются ежедневно. Девять месяцев назад, когда открылась первая экспериментальная площадка, "Транспорт Будущего" только начинал размещать здесь свои производственные линии. Сейчас это уже целый комплекс, начиная от производства и заканчивая полем-площадкой для использования готовых дронов. Работает цех термопластоавтоматов, линия производства и автоматизированной сборки электродвигателей, производится монтаж линии аккумуляторных батарей. Здесь уже есть и корпус-шоурум, где ведутся переговоры с новыми резидентами и демонстрируются мощности. То есть площадка развивается технически, технологически и наполняется новыми партнерами.

"За это время прошла большая работа, но еще отмечу, что вся основная работа у нас еще впереди. На текущий момент уже более 50% всех комплектующих, из которых состоят агродроны производства "Транспорта Будущего", производятся непосредственно на этой площадке. К концу года планируется дойти до 80-90 процентов локализации, — отметил Константин Яшин. — В штате "Транспорта будущего" и научно-производственного центра сейчас работают больше 100 человек. До конца года планируется увеличить штат до 200, и уже в следующем году мы будем комплектовать по 3−4 смены на каждое оборудование. Рабочие места есть, мы ждем каждого, кто желает, кто интересуется этой тематикой, кому просто хочется попробовать и почувствовать, что такое беспилотия. Для каждого найдется место, где он сможет применить свои навыки и умения, обучиться новому и быть причастным к большой компании с большим будущим".

Если говорить о линейке производимых дронов — в первую очередь это агродроны, основными потребителями которых являются сельхозпроизводители. В дальнейшем планируется производить логистические дроны, которые будут использоваться для доставки грузов. От идеи пассажирского и грузового такси тоже не отказались. Когда будет готова и инфраструктура, и правовое поле, будет проводиться дальнейшая работа по их созданию. Сейчас производится 60 моторов в месяц, то есть минимум 2 агродрона в день. В перспективе мощностей хватит на миллион двигателей в год. Находясь уже в будущем, компания продолжает двигаться еще дальше.

Как отметила Алена Душкова, депутат Тольяттинской городской думы, "В нашем городе появилось уникальное место. Новое производство впечатляет с самого входа — огромное здание, просторные и чистые рабочие площадки, увлеченные своим делом люди. Испытываешь радость и надежду от того, что будущее уже здесь, рядом с нами".

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