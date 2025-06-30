16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 Технологии продемонстрировала HR Tech-решение на ПМЭФ Т1 Интеграция: замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач ИТ-холдинг Т1: Управление бизнес-процессами на основе данных — абсолютный тренд на рынке Билайн Big Data & AI и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе ИИ Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами

ИТ Транспорт и связь

Т1 Технологии продемонстрировала HR Tech-решение на ПМЭФ

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания-разработчик программного обеспечения Т1 Технологии представила "Цифровое рабочее место" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Решение представляет единое безопасное пространство для организации работы и общения с партнерами. В продукт входит два модуля: первый организует внутреннюю работу сотрудников, второй — автоматизирует взаимодействие с партнёрами.

Мобильная версия предназначена для внутренних коммуникаций между сотрудниками и получения услуг со стороны работодателя. Приложение позволяет бронировать переговорные комнаты, оформлять отпуска и больничные, знакомиться с корпоративными предложениями, а также заказывать справки (2-НДФЛ, выписка из трудовой книжки, справка с места работы). Новым сотрудникам доступны инструкции, карты офисов и занятия в рамках обучения и онбординга.

"Разработка мобильного сервиса — это важный шаг в сторону более гибкой и современной цифровой среды. Мы стремимся обеспечить сотрудникам российских компаний интуитивно понятный и быстрый доступ ко всем необходимым функциям — от получения справок до прохождения обучения. Это особенно актуально для распределённых команд и удаленных работников. Мобильное приложение помогает решать повседневные задачи буквально в несколько кликов, сокращает рутину и повышает прозрачность внутренних процессов. Такой подход ускоряет адаптацию, увеличивает вовлечённость коллектива и в целом способствует формированию открытой и зрелой корпоративной культуры", — прокомментировал Алексей Тубальцев, генеральный директор Т1 Технологии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6