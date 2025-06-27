В Самарской области оцифровали дачный отдых

Жители области стали чаще пользоваться интернетом на дачах: за год мобильный трафик на территориях садовых товариществ вырос на 13%. В ответ на растущий спрос инженеры МегаФона расширили сеть LTE и модернизировали телеком-инфраструктуру в 14 дачных массивах региона.

Для интернет-соединения со скоростью до 80–120 Мбит/с оператор установил дополнительное оборудование, поддерживающее несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Новые объекты связи появились в пригородах Новокуйбышевска и Тольятти. Улучшение мобильного сигнала в устройствах ощутили пользователи садовых товариществ "Рябинушка", "Славянка", "Лада", "Металлург", "Простор", "Северное", "Сборщик", "Отрада", "Ветеран", "Даниловское".

Кроме того, оператор оптимизировал базовые станции с высокой концентрацией абонентов. Новый высокочастотный диапазон связи 4G (LTE-2600) позволяет быстро обмениваться фотографиями и видеозаписями. Теперь владельцы огородов в селе Подстепки ("Росток", "Восход", "Восток", "Приморское") могут загружать приложения и тяжёлые файлы до 30% быстрее.

"Наибольшей популярностью на приусадебных участках пользуется видеоконтент — он занимает более 40% всего мобильного трафика. С каждым годом видео становится объёмнее, что влияет на скорость загрузки. Уже зимой мы начали модернизацию сети на территориях садовых товариществ. Это было сделано для того, чтобы предотвратить перегрузки в сезон и создать комфортные условия для всех, кто предпочитает отдых за городом", — рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области Павел Тележкин.

Ранее аналитики оператора отметили, что чаще онлайн-сервисами с дачными советами пользуются самарские садоводы от 45 до 54 лет. Эта возрастная группа составляет треть посетителей тематических ресурсов. Чуть менее активны абоненты 55–64 лет и 35–44 лет.